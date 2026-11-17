Kama ilivyoripotiwa na shirika la habari la Abna likinukuu mtandao wa Al Jazeera, J.D. Vance, Makamu wa Rais wa Marekani, katika mahojiano na mtandao wa Fox News alisema kwamba inaonekana baadhi ya pande zinataka kuendelea kwa vita dhidi ya Iran bila kikomo chochote cha muda.

Aliongeza: Rais Trump ana chaguzi nyingi, ambazo moja yake ni kutangaza kumalizika kwa operesheni za kijeshi dhidi ya Iran.

Makamu wa Rais wa Marekani akisisitiza umuhimu wa kuainisha hatua zinazohitajika kufikia suluhisho la mwisho na kumaliza migogoro alisema: Trump anaweza kuongeza shinikizo za kijeshi na kidiplomasia dhidi ya Iran, na kwa maoni yake, Rais wa Marekani kwa sasa anafikiria chaguo hili.

Vance mwishoni alisisitiza: Hatutaruhusu vita dhidi ya Iran kuwa ahadi ya kijeshi itakayodumu kwa miaka 10 au 15 na hata miaka miwili.

فرانسوی

Vance : Nous ne permettrons pas que la guerre avec l'Iran devienne un engagement militaire à long terme

Le vice-président des États-Unis, évoquant l'existence de courants qui demandent la poursuite illimitée de la guerre contre l'Iran, a déclaré : Trump dispose de plusieurs options, dont l'annonce de la fin de l'opération militaire.

Selon l'agence de presse Abna citant la chaîne Al Jazeera, J.D. Vance, vice-président des États-Unis, dans une interview accordée à Fox News, a déclaré qu'il semble que certaines parties souhaitent la poursuite de la guerre contre l'Iran sans aucune limite de temps.

Il a ajouté : Le président Trump dispose de plusieurs options, dont l'une est l'annonce de la fin de l'opération militaire contre l'Iran.

Le vice-président des États-Unis, soulignant la nécessité de déterminer les mesures nécessaires pour parvenir à une solution finale et mettre fin aux conflits, a déclaré : Trump peut accroître les pressions militaires et diplomatiques sur l'Iran, et selon lui, le président américain examine actuellement cette option.

Vance a conclu en soulignant : Nous ne permettrons pas que la guerre contre l'Iran devienne un engagement militaire qui dure 10 ou 15 ans et même deux ans.