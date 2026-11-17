Kama ilivyoripotiwa na shirika la habari la Abna likinukuu mtandao wa Al Jazeera, Andy Burnham, Waziri Mkuu wa Uingereza alitangaza kwamba nchi yake itashirikiana na baraza jipya la Israel, kwa sharti kwamba vurugu zisitishwe, mchakato wa ujenzi wa makazi ya Wazionisti ukamilike na misaada ya kibinadamu iingie katika Ukanda wa Gaza.

Pia, akirejelea matukio ya kikanda, alisisitiza kwamba London inaunga mkono jitihada za wapatanishi kufikia makubaliano yenye lengo la kumaliza vita, kufungua Mlango wa Hormuz na kuzuia kile alichodai kuwa «kupata silaha za nyuklia na Iran».

Utawala wa kikoloni mwezi Septemba (Shahrivar/Mehr) wa mwaka huu ulifunga balozi ndogo ya Uingereza mashariki mwa mji wa Quds.

Hatua hii ilifanyika baada ya uamuzi wa London wa kupiga marufuku uagizaji wa bidhaa na mazao ya walowezi wa Kiisraeli.