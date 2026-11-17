Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) –ABNA– Naibu Waziri wa Mambo ya Nje wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran anayeshughulikia masuala ya Kisheria na Kimataifa, Kazem Ghareeb Abadi, amesema kuwa matakwa ya wananchi ndiyo yanayoamua hatima ya mataifa huru, na si Ikulu ya White House.

Katika ujumbe aliouchapisha leo Jumanne kupitia mtandao wa kijamii wa X, Ghareeb Abadi alizungumzia hatua za Marekani dhidi ya Venezuela na Cuba, akirejelea kutekwa kwa Rais wa Venezuela pamoja na kuimarishwa kwa vikwazo vya kiuchumi dhidi ya Cuba.

Ameeleza kuwa hatua hizo ni miongoni mwa mifano ya vitendo vya Marekani ambavyo, kwa mujibu wake, vinakiuka sheria za kimataifa na kulenga mataifa huru.

Akisisitiza msimamo wake, Ghareeb Abadi amesema kuwa historia ya nchi hizo imethibitisha kwamba hatima ya wananchi haiamuliwi na Ikulu ya White House, bali huamuliwa na utashi wa mataifa huru na wananchi wanaosimama imara kupinga shinikizo katika nchi zao.