Kwa mujibu wa Shirika la Kimataifa la Habari la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-, Marasimu za kumuaga na kuusindikiza mwili wa mwanazuoni mkubwa wa Ahlul-Bayt (AS), Ayatullah Al-Udhma Wahid Khorasani (Mwenyezi Mungu amrehemu), zimepangwa kufanyika katika miji mitakatifu ya Qum na Mashhad nchini Iran.

1. Marasimu ya kumuaga Marehemu katika Mji wa Qum

Marasimu ya kuaga mwili wa Marehemu itafanyika leo Jumanne, tarehe (17 Novemba), kuanzia saa 12:00 jioni hadi saa 3:00 usiku (18:00–21:00).

Mahali: Fatimiyya ya Hazrat Wali' Asr (AJ), katika ofisi yake iliyopo mtaa wa Safaiyeh.

Kutakuwa na:

Kikao cha kumbukumbu za msiba na maombolezo.

Dua na kuomba msaada wa kiroho kupitia Ahlul-Bayt (AS).

Fursa kwa waumini kumuaga mwili mtukufu wa marehemu.

2. Msafara wa mazishi katika mji wa Qum

Marasimu ya kuusindikiza mwili wa Ayatollah Wahid Khorasani itafanyika Jumatano, tarehe (18 Novemba), saa 9:00 asubuhi.

Mahali pa kuanzia: Msikiti wa Fatimiyya, mtaa wa 19 Dey (Bajek), Qum.

Mahali pa kuelekea: Haram Tukufu ya Hazrat Fatima Ma'suma (SA).

Waumini, wanazuoni, wanafunzi wa vyuo vya kidini na wafuasi wa Ahlul-Bayt (AS) watashiriki katika msafara huo wa mazishi.

3. Kusafirishwa kwa mwili kwenda Mashhad

Kwa mujibu wa tangazo la Naibu Gavana wa Mkoa wa Qum anayeshughulikia masuala ya kisiasa na kiusalama, baada ya kukamilika kwa msafara wa mazishi katika mji wa Qum, mwili wa marehemu utahamishiwa katika mji mtakatifu wa Mashhad.

4. Mazishi katika Haram ya Imam Ridha (AS)

Siku ya Alhamisi, tarehe (19 Novemba), baada ya kufanyika kwa sherehe ya kuusindikiza mwili katika mji wa Mashhad, Ayatollah Al-Udhma Wahid Khorasani atazikwa karibu na Haram Tukufu ya Imam Ali bin Musa Al-Ridha (AS).

Muhtasari wa ratiba