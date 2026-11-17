Kwa mujibu wa Shirika la Kimataifa la Habari la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-, kufuatia kifo cha Ayatullah Al-Udhma Hajj Sheikh Hussein Wahid Khorasani, mmoja wa Marjaa wakuu wa ulimwengu wa Kishia, Ustadh Sayyid Mojtaba Nurmufidi, mwalimu wa masomo ya juu ya Fiqhi katika Chuo cha Kidini cha Qum na mkuu wa Taasisi ya Utafiti wa Fiqhi ya Kisasa, ametoa salamu za rambirambi na kueleza nafasi ya marehemu katika elimu, maadili, Fiqhi na urithi wa kiroho.

1. Kifo cha Ayatollah Wahid Khorasani ni msiba usioweza kufidiwa katika ulimwengu wa Kishia

Ustadh Nurmufidi, akizungumzia nafasi ya kielimu na kiroho ya Ayatullah Wahid Khorasani, amesema:

"Kufariki dunia kwa mwanazuoni wa Ahlul-Bayt (AS), Marjaa mwenye heshima kubwa na mwalimu mashuhuri, mahiri na mwenye utaalamu wa kipekee katika vyuo vya kidini, Ayatullah Al-Udhma Hajj Sheikh Hussein Wahid Khorasani (Mwenyezi Mungu amrehemu), ni msiba usioweza kufidiwa katika ulimwengu wa Kishia na pigo kubwa katika mwili wa elimu ya Fiqhi."

2. Utafiti wa kina katika Fiqhi na Usul pamoja na malezi ya wanafunzi mahiri

Amesema kuwa Marjaa huyo mkubwa alitumia maisha yake yenye baraka katika kufanya utafiti na uchambuzi wa kina katika elimu ya Fiqhi na Usul al-Fiqh, pamoja na kutetea misingi ya madhehebu ya Ahlul-Bayt (AS).

Ameongeza kuwa Ayatullah Wahid Khorasani, kupitia darsa zake zenye manufaa makubwa na malezi ya wanafunzi wengi wenye uwezo mkubwa wa kielimu, alitekeleza jukumu muhimu katika kuhifadhi na kuendeleza mfumo imara na wenye nidhamu wa kutoa hukumu za kisheria za Kiislamu katika vyuo vya kidini.

Ustadh Nurmufidi aliendelea kusema:

Marehemu alizingatia misingi na dalili za kielimu, alijifunga katika kanuni na taratibu za Ijtihad, na aliepuka kutoa fatwa kwa haraka bila uchunguzi wa kutosha. Kwa kufanya hivyo, alichangia kuimarisha utamaduni wa kielimu wa Hawza za kidini.

Aidha, tafiti zake za kina na uchambuzi wake wa makini ziliimarisha uwezo na msingi wa kielimu wa vyuo vya kidini.

3. Kuunganisha elimu na uchamungu, kujinyima na ibada

Mkuu huyo wa Taasisi ya Utafiti wa Fiqhi ya Kisasa amesisitiza kwamba juhudi za kielimu za marehemu ziliambatana na maadili mema na sifa za kiroho.

Amesema:

"Kilichozipa juhudi zake za kielimu kina na uaminifu mkubwa ni kuambatana kwa elimu na uchamungu, kujinyima mambo ya dunia (Zuhd) na kujifunga katika ibada na utiifu kwa Mwenyezi Mungu."

Ameongeza kuwa, mbali na nafasi yake kubwa katika elimu, marehemu alikuwa na tabia njema na mwenendo wa kiungwana, jambo lililomfanya awe mfano wa kudumu wa wanazuoni wa kweli wa Kiislamu.

Pia, Ustadh Nurmufidi ametaja mambo yafuatayo kuwa miongoni mwa sifa muhimu za maisha ya marehemu:

Kuheshimu na kutukuza alama na nembo za dini (Ta'dhim Sha'air Dini).

Kufufua na kuendeleza maombolezo ya Ahlul-Bayt (AS).

Kujali sana jina, kumbukumbu na kumtaja Imam Mahdi (AJ).

Kuunganisha shughuli za kielimu na Ijtihad na mapenzi pamoja na huduma kwa Ahlul-Bayt (AS).

Amesisitiza kuwa kuyapa umuhimu mafundisho na alama za Ahlul-Bayt (AS), sambamba na shughuli za kielimu na Ijtihad, ilikuwa sehemu muhimu ya mwenendo wa maisha ya marehemu.

4. Marja'iyya ni amana ya kielimu na kiroho kwa ajili ya kulinda dini

Mwalimu huyo wa masomo ya juu ya Fiqhi katika Hawza ya Qum, akieleza wajibu mkubwa wa nafasi ya Marja'iyya, amesema:

"Marja'iyya kwa hakika si nafasi ya kutoa fatwa pekee; bali ni amana ya kielimu na kiroho. Mtu anayebeba jukumu hili anatakiwa kutumia uwezo wake wote katika kuelewa hukumu za Mwenyezi Mungu, kulinda dini na kuhifadhi mipaka na utukufu wa Sharia."

Ameongeza kuwa Ayatullah Al-Udhma Wahid Khorasani aliitunza amana hii hadi miaka ya mwisho ya maisha yake kwa uthabiti, utulivu, heshima na ikhlasi.

Kupitia juhudi zake hizo, vyuo vya kidini vilinufaika kwa kiasi kikubwa kutokana na mafanikio yake mengi ya kielimu na kiroho.

5. Kujali matatizo ya wananchi na mahitaji ya wanafunzi wa Hawza

Ustadh Nurmufidi, akizungumzia upande wa kijamii na utu wa marehemu, amesema:

"Mwanazuoni huyu mchamungu hakuruhusu kamwe shughuli zake za kielimu na nafasi yake kubwa katika Hawza za kidini zimzuie kuzingatia matatizo ya wananchi na masaibu ya watu wenye uhitaji."

Ameeleza kuwa marehemu alikuwa akijali mahitaji ya wanafunzi wa vyuo vya kidini (Tullab) pamoja na walimu na wahadhiri wa Hawza.

Hivyo, licha ya majukumu yake makubwa ya kielimu na kidini, hakujitenga na matatizo na mahitaji ya jamii.

6. Salamu za rambirambi na dua kwa Marehemu

Katika sehemu ya mwisho ya ujumbe wake, Ustadh Sayyid Mojtaba Nurmufidi ametoa salamu za rambirambi kufuatia kifo cha mwanazuoni huyo mkubwa kwa:

Imam Mahdi (AJ), Baaqiyatullah Al-A'dham.

Kiongozi Mkuu wa Mapinduzi ya Kiislamu.

Marjaa wakuu wa Kishia (Maraji' Taqleed).

Vyuo vya kidini (Hawza Ilmiyya).

Familia tukufu ya marehemu.

Watoto wake, wanafunzi wake na wafuasi wake.

Aidha, amemuomba Mwenyezi Mungu Mtukufu ampe marehemu daraja za juu katika Pepo na amjaalie afufuliwe pamoja na Ahlul-Bayt wa Mtume (SAW).

Pia amemuomba Mwenyezi Mungu awape familia yake na wote walioathiriwa na msiba huo subira njema na malipo makubwa.

Hitimisho: Urithi wa kielimu na kiroho wa Ayatullah Wahid Khorasani

Kutokana na maelezo ya Ustadh Sayyid Mojtaba Nurmufidi, tunaweza kuona kwamba urithi wa Ayatullah Al-Udhma Wahid Khorasani haukuwa katika kutoa fatwa pekee, bali pia ulihusisha:

Kuimarisha misingi ya elimu ya Fiqhi na Usul al-Fiqh. Kulea kizazi cha wanazuoni na watafiti wa Kiislamu. Kuhifadhi na kutetea mafundisho ya Ahlul-Bayt (AS). Kuunganisha elimu, uchamungu, Zuhd na ibada. Kujali matatizo ya wananchi na mahitaji ya wanafunzi wa elimu ya dini. Kuhifadhi heshima ya alama za dini na kuendeleza mapenzi kwa Ahlul-Bayt (AS).

Mwenyezi Mungu amrehemu Ayatullah Al-Udhma Hussein Wahid Khorasani, aikubali huduma yake kwa Uislamu na Ahlul-Bayt (AS), ampe daraja za juu Peponi na atujaalie kunufaika na urithi wake wa kielimu na kiroho. Amina.