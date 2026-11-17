Kwa mujibu wa Shirika la Kimataifa la Habari la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-, Claudio Cordone, Naibu Mjumbe Maalumu wa Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa kuhusu masuala ya Syria, ametangaza kuwa Benki ya Dunia imekadiria gharama za kujenga upya mali na miundombinu iliyoharibiwa nchini Syria kufikia dola za Marekani bilioni 216.

Cordone ametoa kauli hiyo katika kikao cha Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kilichojadili maendeleo ya hali ya Syria chini ya ajenda ya hali ya Mashariki ya Kati.

Amesema kuwa Syria, inapokaribia kutimiza miaka miwili tangu kuanguka kwa serikali ya Bashar al-Assad, imepiga hatua katika maeneo ya mpito wa kisiasa, ufufuaji wa uchumi na usalama. Hata hivyo, bado kuna haja ya kuchukua hatua na kufanya juhudi zaidi.

Amesisitiza:

"Ufufuaji wa haraka wa uchumi una umuhimu mkubwa sana katika kuhakikisha utulivu wa kipindi cha mpito nchini Syria. Benki ya Dunia inakadiria kuwa gharama za kujenga upya mali za kudumu zilizoharibiwa nchini humo pekee zinafikia dola bilioni 216."

1. Umuhimu wa msaada endelevu wa kimataifa katika ujenzi upya wa Syria

Naibu Mjumbe Maalumu wa Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa amesisitiza kuwa Syria inahitaji msaada endelevu kutoka kwa jumuiya ya kimataifa.

Msaada huo unapaswa kujumuisha:

Ufadhili wa miradi ya umma.

Misaada ya maendeleo.

Uwekezaji kutoka sekta binafsi.

Ushirikiano wa kiuchumi wa kikanda na kimataifa.

Kwa mujibu wa Cordone, kupunguzwa kwa vikwazo vya kiuchumi dhidi ya Syria pamoja na kuongezeka kwa mahusiano na ushirikiano wa kikanda na kimataifa kunaweza kuharakisha mchakato wa kufufua uchumi wa nchi hiyo.

Aidha, amesisitiza umuhimu wa kuwashirikisha wanawake, mashirika ya kiraia na jamii zilizoathirika katika kuamua vipaumbele vya miradi ya ujenzi upya katika maeneo yao.

Pia amebainisha kuwa uwekezaji katika miundombinu ni miongoni mwa mahitaji muhimu ya kufanikisha mchakato huo.

2. Ukiukaji wa mamlaka na uhuru wa Syria kufuatia hatua za utawala wa Israel

Katika sehemu nyingine ya hotuba yake, Cordone amesema kuwa utawala wa Israel unaendelea na shughuli za kijeshi ambazo, kwa mujibu wa kauli yake, zinakiuka mamlaka ya kitaifa na ukamilifu wa ardhi ya Syria.

Akizungumzia madhara ya shughuli hizo kwa raia wa Syria, ameeleza kuwa hatua zifuatazo zimekuwa na athari kubwa kwa wananchi:

Kuanzishwa kwa vituo vya ukaguzi vya muda.

Operesheni za kuwakamata watu.

Mashambulizi ya makombora ya mizinga.

Kusababisha uharibifu katika sekta ya kilimo.

Kuharibu miundombinu ya maji.

Amesema hatua hizo zimekuwa na madhara makubwa kwa maisha ya wananchi wa Syria.

3. Wito wa kuheshimiwa kwa makubaliano ya mwaka 1974 kuhusu eneo la Golan

Naibu Mjumbe Maalumu wa Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa ametoa wito mwingine wa kusitishwa kwa ukiukaji wa makubaliano ya kutenganisha majeshi katika eneo la Golan linalokaliwa kwa mabavu, yaliyofikiwa mwaka 1974.

Pia amesisitiza umuhimu wa kuheshimiwa kikamilifu kwa mamlaka na uhuru wa kitaifa wa Syria.

4. Syria isiingizwe katika migogoro ya kikanda

Katika hitimisho la hotuba yake, Cordone amesisitiza kuwa ni muhimu kuzuia Syria kuvutwa katika migogoro ya kikanda.

Amesema kuwa nchi hiyo inapaswa kupewa nafasi ya kuzingatia majukumu yake muhimu katika kipindi hiki cha mpito, hususan:

Kuimarisha utulivu wa kisiasa.

Kufufua uchumi wa taifa.

Kujenga upya miundombinu na mali zilizoharibiwa.

Kuboresha hali ya maisha ya wananchi.

Kuimarisha usalama na mamlaka ya kitaifa.

Hitimisho: Taarifa ya Umoja wa Mataifa inaonesha ukubwa wa changamoto zinazokabili Syria katika kipindi cha mpito. Gharama ya dola bilioni 216 kwa ajili ya kujenga upya mali zilizoharibiwa inaonesha umuhimu wa ufadhili wa kimataifa, uwekezaji na juhudi za kurejesha miundombinu. Sambamba na hilo, kuheshimiwa kwa mamlaka ya Syria na kuepuka kuingizwa katika migogoro ya kikanda ni masuala muhimu yaliyoangaziwa na mwakilishi huyo wa Umoja wa Mataifa.