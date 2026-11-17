Kwa mujibu wa Shirika la Kimataifa la Habari la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-, Ismail Baghaei, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, Jumanne tarehe 26 Aban, kupitia ujumbe aliouchapisha katika mitandao ya kijamii, ameeleza kuwa madai yasiyo na msingi kuhusu uhusiano wa mabwawa ya Iran na kambi za makombora ni mfano mwingine wa kampeni yenye malengo ya kisiasa na propaganda.

Amesema kampeni hiyo inalenga kutengeneza visingizio vya kiusalama ili kuhalalisha mashambulizi dhidi ya miundombinu muhimu ya taifa.

1. Mashambulizi dhidi ya miundombinu ya maji nchini Iran

Akizungumzia mashambulizi ya hivi karibuni yaliyofanywa na Marekani na utawala wa Israel dhidi ya Iran, Baghaei aliandika:

"Matanki na mabwawa ya kuhifadhi maji katika maeneo ya Khomein (mkoa wa Markazi), Haftkel (mkoa wa Khuzestan) na Bamani (Sirik), pamoja na mitambo ya kusafisha maji ya bahari katika kisiwa cha Qeshm, Nikshahr na Tis (mkoa wa Sistan na Baluchestan), pamoja na kijiji cha Banji katika eneo la Jask, yalilengwa katika mashambulizi.

Mashambulizi hayo yalisababisha kuvurugika au kusimama kabisa kwa huduma ya usambazaji wa maji kwa wananchi wa kawaida na maeneo ya makazi."

2. Ukaribu wa kijiografia kati ya miundombinu ya kiraia na vituo vya kijeshi si uhalalisho wa kuishambulia

Msemaji huyo wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran amesisitiza kuwa:

"Kuonesha ukaribu wa kijiografia kati ya miundombinu ya kiraia na vituo vya kijeshi kama msingi wa kuhalalisha kulengwa kwa miundombinu hiyo si hoja halali wala madai yenye ushahidi. Bali ni upotoshaji hatari unaolenga kuhalalisha mashambulizi dhidi ya miundombinu ya kiraia na kufanya ukiukaji mkubwa wa sheria za kimataifa za kibinadamu uonekane kuwa jambo la kawaida."

3. Iran: Jibu kwa uchokozi wowote halitasahaulika

Akizungumzia msimamo wa Marekani kuhusu kuheshimu sheria za kimataifa, Baghaei amesema:

"Ingawa Marekani leo inajionesha kwa lugha ya kiburi na mtazamo wa kizamani kana kwamba inapokabiliana na wale wenye silaha mkononi hakuna haja ya kurejelea sheria, Sheria za Kimataifa za Kibinadamu, hususan Ibara ya 56 ya Itifaki ya Ziada ya Kwanza ya Mikataba ya Geneva, zinatoa ulinzi maalumu kwa mabwawa na miundombinu mingine inayofanana nayo."

Ibara hiyo ya 56 inahusu ulinzi wa kazi na mitambo yenye nguvu hatari, ikiwemo mabwawa, kingo za kuzuia maji na vituo vya kuzalisha nishati ya nyuklia.

4. Baghaei: Marekani na Israel zinatengeneza mazingira ya vyombo vya habari kwa ajili ya mashambulizi zaidi

Baghaei ameeleza kuwa wale walioanzisha uchokozi dhidi ya Iran sasa wanajaribu kutengeneza mazingira ya vyombo vya habari kwa kusambaza tuhuma zisizo na msingi.

Ametaja mifano miwili:

Madai ya hivi karibuni yaliyochapishwa katika gazeti la The New York Times.

Simulizi alilolitaja kuwa limetengenezwa na vyombo vya habari kuhusu kile kinachoitwa "bomu chafu" (Dirty Bomb), ambalo kwa mujibu wake limeenezwa na CNN.

Amesema kuwa hatua hizo zinalenga kuandaa mazingira ya propaganda kwa ajili ya kutekeleza mipango yao.

Ameongeza:

"Wanaendelea hatua kwa hatua kujaribu kutengeneza mwavuli wa uhalali kwa ajili ya uchokozi na uhalifu zaidi. Iran inajua vizuri namna ya kujibu kila kitendo cha uchokozi na kuhakikisha kuwa hatua hiyo inakabiliwa na jibu ambalo halitasahaulika."

5. Wito kwa jumuiya ya kimataifa kutokaa kimya

Katika sehemu ya mwisho ya ujumbe wake, msemaji huyo ameonya kuwa jumuiya ya kimataifa inapaswa kuelewa kwamba ukimya na kulegeza msimamo mbele ya kampeni zinazolenga kufanya ukiukaji wa wazi wa sheria za kimataifa na misingi ya kibinadamu na kimaadili uonekane kuwa wa kawaida, utakuwa na matokeo mabaya.

Amesisitiza kuwa madhara ya hali hiyo hayatabaki katika eneo la Mashariki ya Kati pekee, bali yanaweza kuathiri wanadamu wote duniani.

Muhtasari wa ujumbe wa Iran

Mambo makuu yaliyojitokeza katika tamko la Ismail Baghaei ni:

Iran inadai kuwa miundombinu kadhaa ya kuhifadhi na kusambaza maji ilishambuliwa katika operesheni za Marekani na Israel. Mashambulizi hayo yanasemekana kusababisha kukatika au kuvurugika kwa huduma ya maji kwa wananchi. Iran inapinga madai yanayounganisha ukaribu wa miundombinu ya kiraia na vituo vya kijeshi kama sababu ya kuhalalisha mashambulizi. Iran inarejelea Ibara ya 56 ya Itifaki ya Ziada ya Kwanza ya Mikataba ya Geneva kuhusu ulinzi maalumu wa mabwawa na miundombinu yenye nguvu hatari. Tehran inaitaka jumuiya ya kimataifa kuchukua msimamo dhidi ya ukiukaji wa sheria za kimataifa.

Hitimisho: Kauli ya Ismail Baghaei inaonesha wasiwasi wa Iran kuhusu usalama wa miundombinu yake muhimu, hususan mabwawa, mitambo ya kusafisha maji na mifumo ya usambazaji wa maji. Iran inasisitiza kuwa miundombinu ya kiraia inapaswa kulindwa na kwamba madai ya kiusalama yasiyo na ushahidi hayapaswi kutumiwa kama kisingizio cha kuishambulia.