Kwa mujibu wa Shirika la Kimataifa la Habari la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-, Ayatollah Alireza Arafi, Mkuu wa Vyuo vya Kidini (Hawza Ilmiyya) nchini Iran, ametoa salamu za rambirambi kufuatia kifo cha Ayatullah Al-Udhma Hajj Sheikh Hussein Wahid Khorasani (RA).

Katika ujumbe wake, ametoa wito kwa wananchi wote kushiriki kwa wingi katika shughuli za kuusindikiza mwili wa marehemu, mazishi na mikusanyiko ya kumbukumbu za msiba huo.

Amesisitiza kuwa marehemu alikuwa mwanazuoni mkubwa aliyefungua upeo mpya katika elimu za Kiislamu na kung'ara kama jua katika anga ya elimu ya Fiqhi.

Ifuatayo ni tafsiri ya ujumbe wake wa rambirambi:

Kwa jina la Mwenyezi Mungu, Mwingi wa Rehema, Mwenye Kurehemu

Hakika sisi ni wa Mwenyezi Mungu, na hakika kwake Yeye tutarejea.

Imam Ja'far al-Sadiq (AS) amesema:

"Anapofariki mwanazuoni Muumini mwenye ujuzi wa kina katika Fiqhi, pengo kubwa hutokea ndani ya Uislamu, ambalo hakuna kitu kinachoweza kuliziba."

1. Rambirambi kufuatia msiba mkubwa wa ulimwengu wa Kiislamu

Ninatoa salamu zangu za rambirambi na pole za dhati kufuatia kifo cha huzuni cha mwalimu na mwanazuoni mtukufu, Ayatullah Al-Udhma Hajj Sheikh Hussein Wahid Khorasani (Quddisa Sirruhu).

Rambirambi hizi ninazielekeza kwa:

Imam Mahdi (AJ), Bakiatullah Al-A'dham.

Marjaa wakuu wa Kishia (Maraji' Taqleed).

Kiongozi Mkuu.

Vyuo vya kidini (Hawza Ilmiyya).

Wanazuoni na viongozi wa kidini.

Taifa kubwa la Iran.

Wananchi wa heshima wa mji wa Qum.

Waislamu wote duniani.

Wafuasi na wapenzi wa kizazi kitukufu cha Mtume Muhammad (SAW).

Wanaothamini na kufuata mfumo wa Marja'iyya nchini Iran na duniani kote.

Taasisi zote kubwa za kielimu na vyuo vya kidini.

Hasa wanawe watukufu na familia yake tukufu.

Aidha, masomo katika vyuo vya kidini (Hawza) yamesitishwa kuanzia leo hadi mwisho wa wiki hii, ili kutoa nafasi ya kutoa heshima kwa taasisi ya Marja'iyya na kushiriki katika shughuli za mazishi, maziko na vikao vya kumbukumbu za msiba.

2. Karibu karne moja ya huduma kwa elimu na jamii

Ayatullah Wahid Khorasani alikuwa mwanazuoni mkubwa na Marjaa mwenye thamani kubwa katika ulimwengu wa Kishia.

Alitumia karibu karne moja ya maisha yake yenye baraka katika:

Kusoma na kujifunza elimu za Kiislamu.

Kufundisha na kueneza maarifa.

Kufanya utafiti wa kina.

Kulea na kuandaa wanafunzi wengi wa elimu ya dini.

Kuandika vitabu na kutoa nadharia mbalimbali za kielimu.

Kuwaongoza na kuwaelekeza wananchi na wanafunzi wa vyuo vya kidini.

Juhudi zake zilichangia kukua na kuimarika kwa Hawza ya Qum na vyuo vingine vya kidini, pamoja na kuendeleza tafiti katika Fiqhi, Usul al-Fiqh, Tafsiri ya Qur'ani, Historia na elimu nyingine za Kiislamu.

3. Safari yake ya kielimu katika Najaf, Mashhad na Qum

Ayatullah Arafi ameeleza kuwa marehemu alipata fursa ya kusoma katika Hawza ya kihistoria ya Najaf Ashraf na kunufaika na elimu ya wanazuoni wake wakubwa.

Baadaye alielekea katika Hawza ya Mashhad Tukufu, ambako alitoa elimu na kufundisha wanafunzi.

Hatimaye alikaa katika Hawza ya kihistoria na yenye heshima ya Qum.

Kupitia fikra zake za kina, tafiti zake madhubuti, maelezo yake yenye mvuto na vikao vyake vilivyohudhuriwa na wanafunzi wengi, alipanua mipaka ya elimu ya Fiqhi, Usul al-Fiqh na Tafsiri ya Qur'ani.

Pia alilea wanafunzi wengi na kufungua upeo mpya katika elimu za Kiislamu.

4. Aling'ara kama jua katika anga ya elimu ya Fiqhi

Katika kueleza nafasi yake ya kielimu, Ayatullah Arafi ametumia mfano wa kuvutia sana akisema:

"Mti huo mkubwa na imara wa elimu ya Fiqhi ulikuwa uking'ara kama jua katika vikao vya mijadala na mafundisho, mikusanyiko yenye manufaa ya majadiliano ya kielimu, tafiti na uchambuzi wa kina wa masuala ya Fiqhi, pamoja na uchambuzi makini katika elimu ya Itikadi, historia na nyanja nyingine za maarifa."

Aidha, amesema kuwa marehemu aliacha kumbukumbu na baraka nyingi kupitia hotuba zake za Husainiyya, kazi za kuwaongoza na kuwaelekeza wananchi nchini Iran na katika nchi nyingine duniani.

5. Mtetezi wa Uislamu na mafundisho ya Ahlul-Bayt (AS)

Ayatullah Arafi ameeleza kuwa mwalimu huyo mkubwa alikuwa mtetezi wa Uislamu, Wilaya ya Mwenyezi Mungu na Mtume wake (SAW), pamoja na kutambua na kutetea nafasi tukufu za Imam Ali (AS) na Bibi Fatima Zahra (SA).

Ameongeza kuwa katika kipindi cha mapambano ya wananchi wa Iran na Mapinduzi ya Kiislamu chini ya uongozi wa Imam Khomeini (RA), na baadaye katika kipindi cha uongozi wa Imam Khamenei (RA), marehemu alikuwa pamoja na Mapinduzi ya Kiislamu.

Alikuwa mwenye kujali maslahi ya wananchi wa Iran, akitoa ushauri, mwongozo na nasaha kwa wananchi, Hawza za kidini na mfumo wa Kiislamu.

Pia amesifu mchango wake katika:

Kuimarisha maendeleo ya kielimu na kimaadili ya Hawza na jamii.

Kulea wanafunzi wenye vipaji na uwezo mkubwa wa kielimu.

Kuanzisha vituo maalumu vya kielimu.

Kuanzisha matawi na fani mbalimbali za kitaalamu katika elimu za Kiislamu.

6. Maadili, uchamungu na maisha ya kiroho

Ayatullah Arafi amesema kuwa mbali na mafanikio yake makubwa ya kielimu, marehemu alikuwa na sifa nyingi za kiroho na kimaadili.

Miongoni mwa sifa hizo ni:

Maisha ya kiroho na usafi wa moyo.

Maadili mema na tabia njema.

Kujinyima mambo ya dunia (Zuhd).

Maisha safi na yenye kujiepusha na anasa zisizohitajika.

Kushikamana na mila na desturi halisi za kielimu na kimaadili za Hawza.

Mapenzi na kujali sana Imam Mahdi (AJ).

Amesisitiza kuwa sifa hizo zitabaki kuwa chanzo cha mafunzo na msukumo kwa Hawza, vyuo vikuu, wanafunzi wa dini, vijana na walimu.

7. Hawza na wanafunzi wake wana jukumu la kuendeleza urithi wake

Katika sehemu nyingine ya ujumbe wake, Ayatullah Arafi amesema:

"Sasa nguzo hii kubwa ya elimu ya Fiqhi imepanda kuelekea ulimwengu wa juu wa kiroho, na ameiacha Hawza za kidini, wanafunzi wake na wapenzi wake katika majonzi."

Ameongeza kuwa sasa Hawza za kidini, wanafunzi vijana na walimu wanabaki na jukumu la kuhifadhi na kuendeleza urithi wake mkubwa wa kielimu.

Amesisitiza kuwa wote wana wajibu wa kuendelea na njia ya:

Usafi wa moyo na kujitakasa.

Elimu ya Fiqhi.

Marja'iyya.

Uislamu na mafundisho yake.

Madhehebu ya Ahlul-Bayt (AS).

Mapinduzi ya Kiislamu.

Kuhifadhi kumbukumbu na urithi wa mashahidi wakuu.

8. Wito wa kushiriki katika shughuli za mazishi na kumbukumbu

Ayatollah Arafi amehitimisha kwa kusema:

"Kwa kutoa salamu kwa roho yake safi, tunatumaini kuwa Hawza za kidini, wananchi wa heshima wa Qum, Iran na dunia nzima watatekeleza wajibu wao kwake na kwa madhehebu ya Ahlul-Bayt (AS), kwa kushiriki kwa wingi katika shughuli zote za kumbukumbu na maombolezo."

Amehitimisha ujumbe wake kwa maneno:

عاش سعیداً و مات سعیداً

"Aliishi maisha yenye furaha na heshima, na amefariki akiwa katika hali hiyo hiyo ya furaha na heshima."

Ayatullah Alireza Arafi

Mkuu wa Vyuo vya Kidini nchini Iran (Hawza Ilmiyya).