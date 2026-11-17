Kwa mujibu wa Shirika la Kimataifa la Habari la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-, Haibatullah Akhundzada, kiongozi wa Taliban, amewataka raia wa Afghanistan wanaoishi nje ya nchi kurejea nchini mwao na kushiriki katika juhudi za kujenga upya na kuendeleza taifa lao.

Akhundzada amedai kuwa Waafghanistan wote wanaweza kuishi kwa usalama nchini humo bila ubaguzi wowote. Hata hivyo, ripoti za Umoja wa Mataifa na taarifa za kukamatwa na kuteswa kwa baadhi ya watu waliorejea nchini zimeibua mashaka kuhusu utekelezaji wa ahadi hiyo.

Akhundzada alitoa kauli hizo Jumanne, tarehe 26 Aban, katika siku ya pili ya mkutano wa kitaaluma na utafiti kuhusu athari za maagizo ya kiongozi wa Taliban, uliofanyika katika Chuo Kikuu cha Kabul.

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Bakhtar, linalodhibitiwa na Taliban, kiongozi huyo amewataka Waafghanistan wanaoishi nje ya nchi kutumia elimu, uzoefu na uwezo wao kurejea nyumbani na kushiriki katika maendeleo ya taifa lao.

1. Akhundzada: Sera za Taliban zinatokana na Qur'ani Tukufu

Katika sehemu nyingine ya hotuba yake, kiongozi wa Taliban amesema kuwa sera za kundi hilo zimejengwa juu ya mafundisho ya Qur'ani Tukufu.

Amedai kuwa utekelezaji wa Sharia ya Kiislamu hauwezekani bila utawala wa Taliban.

Pia amesema kuwa lengo lake si kuhifadhi nafasi yake binafsi ya uongozi, wala hatatumia suala la kubaki madarakani kuwachochea Waislamu kupigana wao kwa wao.

Aidha, amewataka wanazuoni wa dini (Ulama) kufanya juhudi katika maeneo yafuatayo:

Kusaidia kuleta marekebisho katika jamii.

Kutoa elimu na kuongeza uelewa wa wananchi.

Kuimarisha maadili na thamani za Kiislamu.

Kuwashukuru na kuwapongeza watu wanaotekeleza maagizo ya Taliban.

2. Kukamatwa na kuteswa kwa baadhi ya Waafghanistan wanaorejea nchini

Hata hivyo, ripoti mbalimbali za haki za binadamu zinaeleza matukio ambayo yanaibua maswali kuhusu ahadi za Taliban za kutoa msamaha wa jumla na kuhakikisha usalama wa wote wanaorejea Afghanistan.

Ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa Kusaidia Afghanistan (UNAMA), katika ripoti yake ya Julai 2025, ulieleza kuwa baadhi ya maafisa wa serikali iliyopita na wanachama wa vikosi vya usalama walikabiliwa na:

Kukamatwa kiholela baada ya kurejea nchini.

Kuteswa na kufanyiwa ukatili.

Kutishiwa maisha na usalama wao.

Katika tukio moja lililotajwa katika ripoti hiyo, afisa mmoja wa zamani wa serikali alikamatwa kwa siku mbili na kuteswa vikali baada ya kurejea Afghanistan mwaka 2023.

3. Ripoti ya Umoja wa Mataifa: Wanajeshi wanne wa zamani waliuawa na wengine 14 wakakamatwa

Aidha, UNAMA katika ripoti yake ya robo ya tatu ya mwaka 2026 iliripoti kuhusu:

Watu wanne: Wanachama wa zamani wa vikosi vya usalama waliuawa.

Watu 14: Wanachama wengine wa zamani wa vikosi hivyo walikamatwa kiholela.

Kwa mujibu wa ripoti hiyo, mwanajeshi mmoja wa zamani aliyerejea kutoka Iran aliuawa takribani wiki tatu baada ya kurejea Afghanistan.

Katika tukio jingine, afisa mmoja wa zamani wa polisi alikamatwa alipowasili katika Uwanja wa Ndege wa Kimataifa wa Kabul.

Matukio hayo yameongeza wasiwasi kuhusu usalama wa watu waliokuwa wakifanya kazi katika serikali na vyombo vya usalama vya Afghanistan kabla ya Taliban kurejea madarakani.

4. Tofauti kati ya ahadi za Taliban na hali halisi ya usalama

Matukio haya yanajiri wakati ambapo Taliban imekuwa ikitangaza mara kadhaa kuwepo kwa msamaha wa jumla na dhamana ya usalama kwa Waafghanistan wanaorejea nchini.

Viongozi wa kundi hilo wamekuwa wakiwahimiza hata maafisa wa zamani wa serikali na watu waliokuwa wakipinga utawala wake kurejea Afghanistan.

Hata hivyo, kuendelea kuripotiwa kwa kukamatwa, vitisho na vitendo vya ukatili dhidi ya baadhi ya watu wanaorejea kunaonesha changamoto zilizopo katika utekelezaji wa ahadi hizo.

Hali hii imeibua maswali kuhusu pengo lililopo kati ya matamko ya Taliban na hali halisi ya usalama wa watu, hususan wanajeshi, maafisa wa zamani wa serikali na wafanyakazi wa vyombo vya usalama.

5. Kwa nini Waafghanistan wanaoishi nje ya nchi wanasita kurejea?

Kwa kuzingatia taarifa hizi, kuna mambo kadhaa yanayoweza kueleza kutokuaminiana kwa baadhi ya Waafghanistan wanaoishi ughaibuni:

Hofu ya kulipiziwa kisasi: Watu waliowahi kufanya kazi katika serikali iliyopita wana wasiwasi kuhusu usalama wao. Kutokuwa na uhakika wa msamaha wa jumla: Wananchi wanahitaji kuona kwamba msamaha unaotangazwa unatekelezwa kwa vitendo. Vitisho dhidi ya waliorejea: Ripoti za kukamatwa na kuuawa kwa baadhi ya watu zimeongeza hofu. Kutokuwepo kwa dhamana ya kutosha: Baadhi ya watu wanaweza kusita kurejea bila utaratibu unaohakikisha usalama na kulindwa kwa haki zao.

Hitimisho

Wito wa Haibatullah Akhundzada kwa Waafghanistan wanaoishi nje ya nchi kurejea na kushiriki katika maendeleo ya taifa unaambatana na changamoto ya kurejesha imani ya wananchi kwa utawala wa Taliban.

Ingawa kiongozi huyo amedai kuwa Waafghanistan wote wanaweza kurejea na kuishi kwa usalama bila ubaguzi, ripoti za UNAMA kuhusu mauaji, kukamatwa kiholela, mateso na vitisho dhidi ya baadhi ya waliorejea zinaonesha sababu za wasiwasi huo.

Jambo muhimu ni kwamba kurejesha imani ya Waafghanistan wanaoishi nje ya nchi kutahitaji zaidi ya kutoa wito wa kurejea. Kutahitajika pia utekelezaji unaoonekana wa msamaha wa jumla, ulinzi wa haki za binadamu na dhamana ya usalama kwa wote wanaorejea nchini.