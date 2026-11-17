Kwa mujibu wa Shirika la Kimataifa la Habari la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-, Ayatollah Al-Udhma Naser Makarem Shirazi, mmoja wa Marjaa wakuu wa Kishia, ametoa salamu za rambirambi kufuatia kufariki dunia kwa mwanazuoni mkubwa Ayatullah Hajj Sheikh Hussein Wahid Khorasani (RA).

Katika ujumbe wake, ameeleza kuwa marehemu alitumia maisha yake yenye baraka katika kutetea mafundisho ya Wilaya na madhehebu ya Ahlul-Bayt (AS), pamoja na kuwaongoza waumini. Aidha, amesisitiza juhudi zake katika kuhuisha mafundisho ya watu watukufu wa Ahlul-Bayt, hususan maarifa ya Bibi Fatima Zahra (SA) na Imam Ali (AS).

Ifuatayo ni tafsiri ya ujumbe wake wa rambirambi:

Kwa jina la Mwenyezi Mungu, Mwingi wa Rehema, Mwenye Kurehemu

Hakika sisi ni wa Mwenyezi Mungu, na hakika kwake Yeye tutarejea.

Habari za kufariki dunia kwa mwanazuoni mahiri na mwenye hekima, Ayatullah Hajj Sheikh Hussein Wahid Khorasani (Mwenyezi Mungu aitakase roho yake), zimetusababishia huzuni na masikitiko makubwa.

Mwanazuoni huyo wa kimungu alitumia maisha yake yenye baraka katika kutetea njia ya Wilaya na mafundisho ya Ahlul-Bayt (AS), pamoja na kuwaongoza waumini.

Katika juhudi za kuhuisha mafundisho na utukufu wa watu hao watukufu, hususan katika kutetea maarifa na mafundisho ya Bibi Fatima Zahra (SA) na Imam Ali (AS), hakusita kufanya juhudi zozote.

Urithi wake wa kielimu utadumu katika Hawza za kidini

Vikao vyake vya mafundisho vilivyokuwa na manufaa makubwa, idadi kubwa ya wanafunzi waliolelewa katika darasa lake chini ya malezi ya mwanazuoni huyo mchamungu, pamoja na vitabu na maandishi yake mbalimbali, ni miongoni mwa urithi wa kudumu wa maisha yake ya kielimu.

Hawza za kidini za Qum, Najaf na Khorasan zitaendelea kunufaika na matunda ya juhudi hizo za kielimu.

Rambirambi kwa familia na ulimwengu wa Kiislamu

Mimi binafsi ninatoa salamu za rambirambi kufuatia kufariki dunia kwa mwanazuoni huyu mchamungu, mwenye mapenzi makubwa kwa familia tukufu ya Mtume na Ahlul-Bayt (AS).

Natoa pole zangu kwa:

Imam Mahdi (AJ), Bakiatullah Al-A'dham.

Hawza za kidini.

Familia tukufu ya marehemu.

Wanawe wapendwa.

Ninamuomba Mwenyezi Mungu Mtukufu amnyanyue marehemu katika daraja za juu na amjaalie kuwa pamoja na mawalii Wake wema.

Pia ninamuomba Mwenyezi Mungu awajalie waliofiwa subira njema na malipo makubwa.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Qum – Naser Makarem Shirazi

Tarehe (17 Novemba 2026).

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Mambo makuu katika ujumbe wa Ayatullah Makarem Shirazi