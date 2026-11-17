Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Dar es Salaam, Tanzania – Hujjatul -Islam wal Muslimina, Sheikh Abdul Majid Nasir, akihutubia katika Majlisi ya Arubaini ya Marehemu Sheikh Hafidh Khamis Ally, ametoa wito kwa jamii ya Mashia nchini Tanzania kuimarisha mshikamano na kuweka mikakati madhubuti ya kijamii itakayohakikisha kuwa waumini na wafuasi wa Ahlulbayt (a.s) wanapofariki dunia, wanazikwa kwa mujibu wa itikadi na mafundisho ya Madhehebu ya Ahlulbayt (a.s).

Sheikh Abdul Majid alieleza kuwa si jambo linalokubalika kijamii na kidini kwa mfuasi wa Ahlulbayt (a.s.) kuzikwa kwa taratibu zinazokwenda kinyume na itikadi na imani yake. Alisisitiza kuwa ni wajibu wa jamii kuhakikisha kuwa heshima na haki za waumini zinalindwa hata baada ya kufariki kwao.

Aidha, alibainisha kuwa changamoto hiyo inahitaji kutatuliwa kwa kuweka mifumo na mikakati sahihi inayozingatia mwongozo na mafundisho ya Ahlulbayt (a.s.), ili kila muumini apate haki ya kuzikwa kwa mujibu wa imani yake. Aliwataka viongozi wa taasisi za Kiislamu, wanazuoni na wadau mbalimbali wa jamii ya Mashia kushirikiana kutafuta suluhisho la kudumu la suala hilo.

Atoa Wito wa Kulinda Maadili ya Jamii na Kupinga Ushoga

Katika sehemu nyingine ya hotuba yake, Sheikh Abdul Majid Nasir alizungumzia suala la mmomonyoko wa maadili katika jamii, hususan vitendo vya ushoga, ambavyo kwa mtazamo wake vinakinzana na misingi ya kidini na kimaadili inayopaswa kulindwa katika jamii ya Kitanzania.

Alisisitiza kuwa Watanzania wana kila sababu ya kulinda tunu na misingi ya maadili ya taifa, akieleza kuwa wananchi wa Tanzania wanaishi kwa kuzingatia imani na dini mbalimbali ambazo, kwa mujibu wa msimamo wake, haziruhusu vitendo hivyo.

Akifafanua hoja hiyo, alisisitiza umuhimu wa kila mmoja kuwa na hofu ya Mwenyezi Mungu (s.w.t.) kwa mujibu wa imani yake na kujiepusha na vitendo anavyoamini kuwa vinakwenda kinyume na mafundisho ya dini.

Atoa Wito kwa Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania

Katika hitimisho la hotuba yake, Sheikh Abdul Majid alitoa wito kwa Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuweka mikakati madhubuti ya kushughulikia masuala ya maadili katika jamii. Hasa, aliiomba serikali kuchunguza na kuchukua hatua kwa mujibu wa sheria dhidi ya watu au taasisi zinazofadhili au kuunga mkono vitendo ambavyo yeye anavipinga.

Alisisitiza umuhimu wa serikali na jamii kwa ujumla kushirikiana katika kulinda misingi ya kimaadili, kuimarisha malezi bora na kuhakikisha kuwa kizazi cha sasa na kijacho kinajengwa katika misingi imara ya maadili na uwajibikaji.

Kwa ujumla, hotuba yake ilijikita katika masuala mawili muhimu: umuhimu wa jamii ya Mashia kuwa na mifumo madhubuti ya kusimamia mazishi ya wafuasi wa Ahlulbayt (a.s.) kwa mujibu wa itikadi yao, pamoja na wajibu wa jamii na serikali katika kulinda maadili ya Kitanzania.