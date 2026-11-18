Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna, Meja Jenerali "Amir Hatami", Mkuu wa Jeshi, alitembelea maonyesho ya programu na shughuli mashuhuri za Msingi wa Kuhifadhi Kumbukumbu na Kueneza Maadili ya Utetezi Mtakatifu na Upinzani katika Utetezi Mtakatifu wa pili na wa tatu.

Meja Jenerali Hatami kando ya ziara hii, wakati akishukuru jumuiya ya Msingi wa Kuhifadhi Kumbukumbu na Kueneza Maadili ya Utetezi Mtakatifu na Upinzani, alisema: Msingi umefanya hatua za thamani kwa ajili ya kuandikisha, kurekodi, kuhifadhi na kufanya nyaraka na hati zinazohusiana na Utetezi Mtakatifu wa kwanza, wa pili na wa tatu ziweze kutumika.

Mkuu wa Jeshi kuendelea, akirejelea matukio ya kanda, alisema: Watu wapendwa wa Iran katika kipindi cha baada ya Mapinduzi ya Kiislamu kila walipokabiliana na uvamizi wa adui, walikabiliana nao kwa nguvu na uthabiti na waliweza kumfanya adui kushindwa kila mara.

Aliongeza: Leo pia, kwa kuzingatia hali zilizopo na kwamba adui anajiandaa vikosi vyake na ameingiza meli mpya ya kubeba ndege katika kanda, sisi kwa umakini na usahihi tunafuatilia mienendo ya adui na hatupotezi hata dakika moja kwa ajili ya utayari.

Mkuu wa Jeshi alisema: Katika vikosi vyote vya Jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ikiwa ni pamoja na nchi kavu, baharini, ulinzi wa anga na anga, wote kwa usahihi wakati wanafuatilia adui, wanaboresha utayari wao kila sekunde.

Akieleza kwamba adui alifanya kosa hapo awali na kwa kushambulia Iran alijikuta katika mtego na kufikia kukata tamaa, alisisitiza: Kwa kuzingatia amri ambazo Amiri Jeshi Mkuu aliwapa makamanda wakuu wa vikosi vya jeshi, leo utayari unaohitajika umepatikana na ikiwa adui atachukua hatua tena, bila shaka atakabiliana na mashambulizi makali zaidi, makubwa zaidi na bila mipaka ya kijiografia yeye na wafuasi wake.

Meja Jenerali Hatami alisema: Tunatumai kwamba adui hatafanya makosa ya hesabu, lakini ikitokea hivyo, atapata somo ambalo litakuwa mawaidha kwa wote.