Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna ikinukuu Reuters, Bret Erickson, mchambuzi wa kiuchumi wa Marekani, alisisitiza kwamba gazeti la New York Times linapaswa kuondoa makala iliyochapishwa tarehe 16 Novemba dhidi ya mabwawa ya maji ya Iran.

Alifafanua kwamba waandishi wa makala hii wanatafuta kuandaa msingi katika maoni ya umma kuhusu kuwekwa kwa mabwawa na vituo vya maji vya Iran katika kundi la miundombinu yenye matumizi mawili.

Erickson aliongeza kwamba hatua kama hizo zinaweza kuwa kisingizio cha kuhalalisha shambulio la Marekani dhidi ya vituo hivi kwa mujibu wa sheria za kimataifa. Wataalamu wote waliofanyiwa marejeleo katika makala hii, baada ya kuchapishwa kwa ripoti, walitoa misimamo ya hadharani wakikosoa jinsi suala lilivyoshughulikiwa na hitimisho zake.

Alisisitiza kwamba jitihada za kuandaa maoni ya umma ili kukubali uhalifu wa kivita, bila kutoa ushahidi wa uhakika na katika hali ambapo wataalamu waliofanyiwa marejeleo na ripoti hiyo hiyo wanakosoa mara moja baada ya kuchapishwa, zinaonyesha ukosefu wa wazi wa uaminifu na maadili ya kitaaluma.