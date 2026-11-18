Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna, Sheikh Nazim al-Saidi, Mwenyekiti wa Baraza la Utendaji la harakati ya Nujaba ya Iraq, alisisitiza: kwa mioyo iliyojaa imani kwa kadhaa na kadara ya Mungu, tunatoa rambi rambi kwa kifo cha mamlaka ya juu ya kidini Mheshimiwa Ayatollah Mkuu Sheikh Hussein Wahid Khorasani (roho yake itakaswe) kwa Imam wa Zama (Mungu aharakishe kuja kwake), mamlaka wakuu wa kidini, vyuo vya elimu ya dini, familia yake tukufu, wanafunzi na wapenda marehemu, na waumini wote.

Aliongeza: mwanachuoni huyu marehemu alitumia maisha yake kuhudumia mafundisho ya Ahl al-Bayt (amani iwe juu yao) na alikuwa na jukumu mashuhuri katika kufundisha, utafiti, uandishi na kulea vizazi vya wanachuoni na wasomi wa chuo. Pia alikuwa na ushawishi wenye matokeo katika kutetea madhehebu ya Ahl al-Bayt, kufufua ibada na kuhudumia waumini na yatima.

Al-Saidi alisisitiza: kifo chake ni hasara kubwa kwa vyuo vya elimu ya dini na umma wa Kiislamu. Kazi za kisayansi na kiroho za mamlaka hii ya juu ya kidini zitadumu katika kumbukumbu na mioyo ya wanafunzi na wapenda wake.