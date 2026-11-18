Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna, gazeti la Wall Street Journal liliripoti kwamba Hung Cao, mgombea wa wizara ya jeshi la bahari la Marekani, katika kikao cha uchunguzi wa sifa zake katika seneti alikabiliana na maswali na ukosoaji kutoka kwa wabunge wa vyama vyote viwili kuhusu athari za vita na Iran kwa uwezo wa kijeshi wa jeshi la bahari, kupungua kwa akiba za silaha na hali ya maisha na kisaikolojia ya mabaharia.

Cao alithibitisha kwamba jeshi la bahari la Marekani kwa sababu ya uhaba wa silaha liliandaa baadhi ya makombora ya Tomahawk yaliyopitwa na wakati kwa matumizi tena baada ya kubadilisha msimbo wa hali.

Maseneta pia waliuliza kuhusu ripoti zinazohusiana na matukio manane ya kujaribu kujiua katika meli ya kubeba ndege Abraham Lincoln, uhaba wa chakula na vifaa vya usafi kwa mabaharia na kurefushwa kwa misheni za baharini.

Cao pia alifichua kwamba kamanda na maafisa wengine wawili wakuu wa manowari USS South Dakota waliondolewa baada ya tukio la Septemba na hakuwafahamisha bunge kuhusu hilo.