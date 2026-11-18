Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna, jarida la «The Atlantic» liliripoti kwamba «Abdulrahman Muhammad Al-Sayed», seneta mteule wa chama cha Demokrasia kutoka jimbo la Michigan, katika matamshi yake ya wazi akirejelea jukumu la uharibifu la Washington katika vita vya Gaza, alisisitiza: «Tulisaidia mauaji ya kimbari, tukawapa wahusika wake silaha na tukashiriki katika uhalifu huu; ukweli ndio huo.»

Akirejelea takwimu za kushtua za wafia dini huko Gaza, aliongeza kwamba angalau watu 70,000 — ambao angalau nusu yao ni watoto — walipoteza maisha yao katika uhalifu huu, na hii ni takwimu ya chini kabisa.

Mwanasiasa huyu wa Marekani akikosoa viwango viwili vya maafisa wa Washington alibainisha kwamba ikiwa nchi nyingine ingefanya ukatili kama huo, ingekabiliana na athari kali zaidi.

Al-Sayed awali pia katika matamshi yake akikosoa mkataba wa uuzaji wa mabomu ya pauni elfu mbili kwa utawala wa Kizayuni wenye thamani ya dola bilioni 2.8 unaofadhiliwa na kodi za raia wa Marekani, alitaka kusitishwa kwa misaada hii na alisisitiza: «Bomu la pauni elfu mbili halijawahi kumfundisha mtu yeyote, halijamlisha mtu yeyote na halijatoa huduma za matibabu; badala ya kutuma mabomu yatupwe juu ya shule, bajeti hii inapaswa kutumika kwa elimu na afya ndani ya Marekani.»