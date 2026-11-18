Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna ikinukuu RT, matokeo ya utafiti uliofanywa na taasisi ya Forsa yanaonyesha kuwa asilimia 86 ya Wajerumani hawajaridhika na utendaji wa serikali ya Kansela Friedrich Merz. Idadi hii ni kiwango cha chini kabisa cha kuridhika kilichorekodiwa tangu kuundwa kwa serikali yake.

Kwa mujibu wa ripoti hii, ni asilimia 12 tu ya washiriki wameridhika na utendaji wa serikali ya Ujerumani. Hata miongoni mwa wafuasi wa vyama vya muungano unaotawala kuna kutoridhika kwa upana, kiasi kwamba asilimia 72 ya wafuasi wa CDU/CSU na asilimia 77 ya wafuasi wa SPD wameelezea kutoridhika na utendaji wa serikali. Pia asilimia 63 wamesema tofauti za ndani za muungano unaotawala zimekuwa za kuchosha kiasi kwamba hawafuatilii tena maelezo yake.

Kwa mujibu wa utafiti huu, asilimia 62 ya washiriki wanamwona Friedrich Merz kuwa na utu dhaifu, na nusu ya washiriki pia wanaamini kuwa muungano unaotawala hauna uwezo wa kuongoza nchi.