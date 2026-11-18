Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) –ABNA– Hibatullah Akhundzada, kiongozi wa Taliban, siku ya Jumanne, katika hotuba yake iliyodumu takribani dakika 90 katika Chuo Kikuu cha Kabul, alisema kuwa wananchi wa Afghanistan wanapaswa kufuata madhehebu moja na mfumo mmoja wa kifiqhi. Aidha, alidai kuwa kwa mujibu wa Sharia, wananchi wote wa nchi hiyo wanapaswa kuwa wafuasi wa Madhehebu ya Hanafi.

Katika sehemu ya hotuba yake alisema: “Imamu huchagua njia, na kwa msingi huo, wananchi wote wa Afghanistan watakuwa wafuasi wa Madhehebu ya Hanafi, na kufuata Madhehebu ya Shafi'i hakuruhusiwi.” Akhundzada pia alisisitiza kuwa wananchi wanapaswa kuungana chini ya msimamo na mfumo mmoja wa kifiqhi. Kauli hizo zimeonekana katika rekodi ya sauti iliyosambazwa na vyombo vya habari vinavyohusishwa na Taliban.

Hotuba hiyo ilitolewa katika mkutano uliofanyika chini ya mada: “Uchunguzi wa Kitaaluma na Kitafiti kuhusu Athari za Amri za Kiongozi wa Taliban”, katika Chuo Kikuu cha Kabul. Vyombo vya habari vya Taliban viliripoti kuwa mkutano huo ulihudhuriwa na viongozi waandamizi wa kundi hilo, wanazuoni wa dini, wahadhiri wa vyuo vikuu na watafiti.

Shirika la Habari la Bakhtar liliripoti kuwa takribani watu 3,000 walihudhuria hafla ya ufunguzi wa mkutano huo. Katika mkutano huohuo, baadhi ya wanazuoni wa dini walimtunuku Akhundzada cheo cha Sheikhul-Islam, jambo ambalo vyombo vya habari vya Taliban vililitaja katika taarifa zao kuhusu mkusanyiko huo.

Kauli ya kiongozi wa Taliban kuhusu wananchi wote wa Afghanistan kuwa wafuasi wa Madhehebu ya Hanafi imetolewa katika mazingira ambayo nchi hiyo ina mchanganyiko wa madhehebu mbalimbali ya Kiislamu. Ingawa sehemu kubwa ya wakazi wa Afghanistan ni Waislamu wa Sunni wanaofuata Madhehebu ya Hanafi, Waislamu wa Shia pia ni miongoni mwa makundi muhimu ya kidini nchini humo.

Wafuasi wa madhehebu ya Shia nchini Afghanistan wanatokana kwa kiasi kikubwa na jamii ya Wahazara, lakini pia wapo miongoni mwa Watatiki, Waqizilbash na makabila mengine. Mbali na Shia Ithnaasharia (Shia wa Maimamu Kumi na Wawili), jamii ya Waismailia pia inaishi katika baadhi ya maeneo ya Afghanistan.

Historia ya vikwazo dhidi ya jamii ya Shia

Hapo awali, baadhi ya viongozi wa Taliban, akiwemo Waziri wa Elimu ya Juu wa kundi hilo, walikuwa wametoa kauli kuhusu kuwepo kwa madhehebu moja nchini Afghanistan. Misimamo ya aina hii, ikiambatana na maamuzi ya Taliban kuhusu muundo wa kisheria na kidini wa nchi hiyo, imeibua wasiwasi kuhusu nafasi ya wafuasi wa madhehebu yasiyo ya Hanafi.

Katika kipindi cha serikali iliyotangulia ya Afghanistan, Madhehebu ya Jaafari yalitambuliwa rasmi katika Katiba ya nchi hiyo. Aidha, Sheria ya Hali za Kiraia za Wafuasi wa Shia ilipitishwa ili kushughulikia masuala ya kifamilia na kisheria yanayowahusu wafuasi wa madhehebu hiyo.

Hata hivyo, baada ya Taliban kurejea madarakani, mfumo wa kisheria wa kipindi cha Jamhuri uliondolewa na Katiba ya awali ikaacha kutumika. Kutokana na hali hiyo, utaratibu wa kisheria uliokuwa unatambua na kushughulikia masuala ya hali za kiraia za Waislamu wa Shia nao uliondolewa kivitendo katika mfumo wa utekelezaji.

Katika miaka ya hivi karibuni, zimeripotiwa taarifa kuhusu kuwepo kwa vikwazo dhidi ya shughuli za kidini za Waislamu wa Shia na shinikizo dhidi ya jamii ya Waismailia nchini Afghanistan. Wakati huohuo, taarifa mpya zimeeleza kuhusu kukamatwa kwa wanazuoni wa Shia katika majimbo mawili ya Herat na Bamiyan.

Kwa mujibu wa taarifa za vyombo vya habari, katika jimbo la Herat, Taliban iliwakamata wanazuoni wawili wa Shia, Muhammad Jawad Rajabzadeh na Muhammad Agha Ruhani, baada ya kuendesha majlisi ya maombolezo katika kumbukumbu ya mwaka wa kifo cha kishahidi cha Hazrat Fatima Zahra (s.a.).

Wanazuoni hao wawili waliachiliwa baada ya siku mbili, kwa mujibu wa taarifa za vyanzo mbalimbali, baada ya kuchukuliwa ahadi kwamba hawataandaa tena shughuli zinazofanana na hiyo hapo baadaye.

Vilevile, vyanzo vya ndani katika jimbo la Bamiyan vimeviambia vyombo vya habari kuwa Idara ya Ujasusi ya Taliban iliwakamata wanazuoni wanne wa Shia, ambao ni miongoni mwa wajumbe wa Kamati ya Usimamizi wa Hawza za Elimu ya Dini katika jimbo hilo. Wanazuoni hao walikamatwa wakati wa kugawa posho za wanafunzi wa Hawza katika wilaya ya Punjab.

Kwa mujibu wa vyanzo hivyo, wawili kati ya waliokamatwa wanajulikana kwa majina ya “Fasihi” na “Mutahhari”. Hadi sasa, Taliban haijatoa maelezo kuhusu sababu za kukamatwa kwa wanazuoni hao.

Matukio haya, yakijumuishwa na kauli ya Akhundzada kuhusu wananchi wote wa Afghanistan kuwa wafuasi wa Madhehebu ya Hanafi, yameibua tena maswali kuhusu msimamo wa Taliban juu ya uwepo wa madhehebu mbalimbali nchini humo na haki za wafuasi wa madhehebu mengine ya Kiislamu.