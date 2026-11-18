Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s.) –ABNA– Kesi hiyo imeibuka kufuatia Mahakama Kuu ya Jinai ya Bahrain kutoa hukumu kali dhidi ya raia 64 wa nchi hiyo wenye madhehebu ya Shia, wakiwemo wanazuoni wa dini 57, ambao wamehukumiwa kifungo cha maisha au miaka 15 jela kwa tuhuma ambazo zimetajwa kuwa za kubuniwa.

Sheikh Abdullah Al-Daqaq ni mwanazuoni wa dini wa Bahrain, mkuu wa Hawza za Elimu ya Dini za Wabahrain nchini Iran, pamoja na kuwa mwanaharakati wa kisiasa na kijamii nchini humo. Jina lake limejumuishwa katika kesi iliyofunguliwa na utawala wa Aal Khalifa dhidi ya wanazuoni wa Bahrain. Amehukumiwa akiwa hayupo mahakamani na ni miongoni mwa waliohukumiwa kifungo cha maisha.

Akizungumzia hatua ya haraka ya utawala wa Aal Khalifa ya kusogeza mbele tarehe ya kusikilizwa kwa kesi za wanazuoni wa Bahrain, katika mahojiano na ABNA alisema:

Baada ya Iran kulenga kambi kubwa zaidi ya kijeshi ya Marekani nchini Bahrain siku ya Ijumaa iliyopita, na katika shambulio la pili la kijeshi siku ya Jumapili iliyopita kulenga kambi kuu ya anga, pamoja na kambi yenye uwanja binafsi wa ndege wa Mfalme wa Bahrain, utawala wa Aal Khalifa uliamua kusogeza mbele tarehe ya kesi ya wanazuoni wa Bahrain na kuifanya kabla ya muda uliokuwa umepangwa awali.

Aliendelea kusema kuwa lengo halisi na lililofichika la kesi hiyo ni kulipiza kisasi dhidi ya wanazuoni wa Bahrain na kujaribu kudumisha uhasama wake dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ili kutumia hali hiyo kama kisingizio cha kuongeza mashinikizo na kuifanya jamii ya Shia nchini Bahrain kuwa katika mazingira magumu zaidi.

Al-Daqaq, akizungumzia matokeo ya hatua hiyo ya Aal Khalifa, alisema:

Bila shaka, hukumu hizi zina matokeo yanayoweza kutabirika na kutarajiwa, kwani zitasababisha mabadiliko katika uhusiano kati ya wananchi na serikali na kuunda ufa mkubwa kati ya utawala wa Aal Khalifa na wananchi wa Bahrain wenye msimamo na heshima kubwa.

Mwanazuoni huyo wa Bahrain aliongeza kuwa kesi hizi zinadhoofisha amani na mshikamano wa kijamii nchini Bahrain, hasa kwa kuwa zimemlenga Ayatullah Mujahid Sheikh Isa Qassim (roho yangu iwe fidia yake), ambaye ni miongoni mwa viongozi wakuu wa Shia nchini humo. Kwa hiyo, kesi hii imelenga nguzo muhimu zaidi ya jamii ya Shia nchini Bahrain, ambayo ni Shia Jaafari.

Al-Daqaq alisisitiza kuwa kuna uhusiano ulio wazi kati ya mashambulizi ya Iran dhidi ya kambi ya Marekani siku ya Ijumaa na Jumapili iliyopita na uamuzi wa kusogeza mbele kesi na mashtaka dhidi ya wanazuoni hao.

Alieleza kuwa awali kesi hiyo ilipangwa kufanyika tarehe 22 Novemba, lakini shambulio lililotajwa kuwa na athari kubwa lililofanywa na Iran siku ya Jumapili lilisababisha serikali kuisogeza mbele na kuifanya tarehe 16 Novemba.

Kwa mujibu wa Al-Daqaq, hatua hiyo ni mwitikio wa haraka unaotokana na hisia na ni kesi ya kisiasa ambayo maamuzi yake yanafanywa na Baraza Kuu la Ulinzi la Bahrain, lakini inatekelezwa kwa kujificha nyuma ya mwonekano wa mchakato wa kimahakama.

Akizungumzia taarifa ya hivi karibuni ya Ayatullah Sheikh Isa Qassim aliyowaelekeza wananchi wa Bahrain, Al-Daqaq alisema kuwa Ayatullah Mujahid Sheikh Isa Qassim katika taarifa yake amezitaja hukumu hizo kuwa ni za dhuluma, na kusisitiza kuwa hazitawafanya wananchi wa Bahrain kurudi nyuma, bali zitaongeza ari yao ya kujituma na kuwasukuma katika juhudi za kutetea na kuinua neno la Mwenyezi Mungu Mtukufu.

Katika ujumbe wake kwa wananchi na wanazuoni wa Bahrain, Sheikh Isa Qassim alieleza kuwa kesi hiyo kali na hukumu zake za dhuluma zitaongeza azma na dhamira ya wananchi kuendelea na njia yao na kusisitiza madai yao ya haki na halali mpaka matakwa yao yote ya haki yatakapotekelezwa.