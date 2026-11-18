Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) –ABNA– Meja Jenerali Amir Hatami, Amiri Jeshi Mkuu wa Iran, wakati wa kutembelea maonesho ya mipango na shughuli muhimu za Taasisi ya Kuhifadhi Kumbukumbu na Kusambaza Maadili ya Ulinzi Mtakatifu na Muqawama, amesema kuwa taasisi hiyo imefanya kazi kubwa katika kurekodi, kuhifadhi na kuweka katika matumizi nyaraka na vielelezo vinavyohusiana na vipindi vya Ulinzi Mtakatifu wa kwanza, wa pili na wa tatu.

Amesema kuwa nyaraka zinazohusu vita vya hivi karibuni zimeoneshwa vizuri katika maonesho hayo, akisisitiza kuwa mafanikio ya maonesho hayo yana thamani kubwa na kila sehemu yake ina manufaa.

Akizungumzia maendeleo ya kikanda, Amiri Jeshi Mkuu huyo alisema kuwa tangu ushindi wa Mapinduzi ya Kiislamu, wananchi wa Iran wamekuwa wakikabiliana na mashambulizi ya maadui kwa uimara na msimamo, na kila mara wamefanikiwa kuwazuia kufikia malengo yao.

Aliongeza kuwa Jeshi la Iran na Vikosi vya Ulinzi vya Jamhuri ya Kiislamu, kama ambavyo vimekuwa vikisisitiza katika kaulimbiu zao, vimeonesha kwa vitendo kujitolea kwa ajili ya wananchi na kusimama imara katika kuwatetea katika vipindi vyote vitatu vya Ulinzi Mtakatifu.

Meja Jenerali Hatami alisema kuwa, kutokana na hali ya sasa ambapo adui anaendelea kujiandaa kijeshi na kuingiza manowari mpya ya kubeba ndege za kivita katika eneo hili, vikosi vya Iran vinafuatilia kwa umakini mkubwa mienendo yake na havipotezi hata muda mmoja katika kujiandaa.

Alifafanua kuwa vikosi vyote vya Jeshi la Iran, vikiwemo vya nchi kavu, majini, ulinzi wa anga na anga, vinaendelea kufuatilia kwa karibu mienendo ya adui na kuimarisha utayari wao.

Aidha, alisema kuwa adui aliwahi kufanya kosa hapo awali kwa kuishambulia Iran, jambo lililomuweka katika hali ngumu na kumfanya ashindwe kufikia malengo yake. Aliongeza kuwa, kufuatia maelekezo ya Kiongozi Mkuu wa Vikosi vya Ulinzi kwa makamanda waandamizi, Iran imejiandaa vya kutosha.

Alisisitiza kuwa iwapo adui atachukua hatua nyingine tena, atakabiliwa pamoja na wanaomuunga mkono kwa jibu kali zaidi, lenye nguvu zaidi na lisilofungwa na mipaka ya kijiografia.

Amiri Jeshi Mkuu huyo alieleza matumaini yake kwamba adui hatafanya makosa katika tathmini zake za kimkakati, lakini akatahadharisha kuwa iwapo atafanya hivyo, atapata funzo litakalokuwa mfano kwa wengine wote.

Hatami alihitimisha kwa kusema kuwa yeyote anayefikiria kuishambulia Iran kutokana na hesabu potofu anapaswa kutambua kuwa taifa hilo lina ustaarabu wa miaka 8,000 na utamaduni wa Ashura. Alisisitiza kuwa wananchi wa Iran ni watu wenye historia ndefu ya ustaarabu, wanaojitolea kwa ajili ya nchi yao na walio tayari kuilinda.