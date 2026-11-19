Kama ilivyoripotiwa na shirika la habari la ABNA, Brigedia Jenerali Mohammad Akraminia, msemaji wa Jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, alieleza: Hivi sasa adui hana ujasiri wa kukaribia mipaka ya nchi na yuko umbali wa zaidi ya kilomita 400 kutoka mipaka.

Amir Akraminia alisema: Vita vya tatu vilivyolazimishwa vilisababisha tufanye mapitio ya usimamizi wa Mlango wa Hormuz, na hadi adui atakapokubali masharti yetu, Mlango wa Hormuz hautafunguliwa.

Akikitisha kuwa ni uongo madai ya usafirishaji wa mapipa milioni 20 ya mafuta kwa siku kupitia Mlango wa Hormuz, aliongeza: Kutoka mashariki hadi magharibi Mlango wa Hormuz uko chini ya ufuatiliaji na udhibiti wa vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.

Msemaji wa Jeshi alieleza: Vikosi vyetu vya mapigano vina utayari wa kumjibu adui mvamizi hata mapema zaidi kuliko vita viwili vilivyopita.

Aliongeza: Ninawaambia nchi jirani kwamba sisi ni ndugu zenu na Wamarekani hawawaletei usalama, na ili kuunda usalama wa ndani katika eneo hili wafukuzeni jeshi la kigaidi la Marekani kutoka nchi zenu.

Amir Akraminia alisema: Kuharibu uwezo wa kijeshi, makombora, nyuklia, kubadilisha mfumo wa mapinduzi ya Kiislamu, kugawanya nchi na mstari wa upinzani vilikuwa malengo ya adui lakini hakufikia hata lengo moja.

Msemaji wa Jeshi aliongeza: Kushambulia ukuu, ustaarabu na uhuru wa Iran ya Kiislamu lilikuwa moja ya malengo muhimu ya adui wa Marekani na Kizayuni katika uvamizi dhidi ya nchi yetu pendwa.