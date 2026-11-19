Kama ilivyoripotiwa na shirika la habari la ABNA, Ismail Baghai, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje, akijibu jitihada za uongozi wa gazeti la New York Times kuhalalisha uchapishaji wa madai yasiyo na msingi kuhusu uhusiano kati ya mabwawa ya Iran na vituo vya kijeshi, aliandika katika akaunti yake katika moja ya mitandao ya kijamii: kufuatia majibu makali ya Iran na ghadhabu kubwa ya maoni ya umma kuhusu makala isiyo na msingi ya New York Times iliyokuwa ikilenga kuleta hisia ya uhusiano kati ya mabwawa ya Iran na vituo vya kijeshi, nilialikwa na gazeti hili kwa mahojiano, lakini nilikataa.

Aliongeza: New York Times kwa kuachana na kanuni za msingi za uandishi wa habari wa kitaalamu na kuwasilisha madai yasiyo na msingi kuhusu mabwawa ya Iran, kwa kweli ilijiweka katika huduma ya kueneza simulizi la wavamizi ambao katika vita haramu dhidi ya Iran walionyesha kupuuza kwao kabisa sheria za kibinadamu za kimataifa na kanuni za msingi za maadili.

Baghai alibainisha: jibu la New York Times kwa ukosoaji badala ya kuomba msamaha wa wazi na kukubali uwajibikaji halikuwa chochote zaidi ya kucheza na maneno na jaribio la kuhalalisha dai la awali; lakini kubadilisha maneno ya dai hakuleti nyaraka na ushahidi kwa ajili yake na hakuondoi uwajibikaji wa chombo hicho cha habari.

Alisisitiza: chombo cha habari kinachofanya kazi kwa mujibu wa maslahi ya mashine ya propaganda ya vita hakiwezi wakati huo huo kudai kudumisha uaminifu wa uandishi wa habari wa kitaalamu au kutarajia wengine kurejesha uaminifu wake uliopotea.