Kama ilivyoripotiwa na shirika la habari la ABNA, kuanzia asubuhi ya leo (Jumatano), melori watatu wa mafuta waliokiuka sheria ambao, wakipuuza maonyo ya Jeshi la Maji na kuzima mifumo ya urambazaji, walikuwa wakisafiri katika eneo lililokatazwa mashariki mwa Mlango wa Hormuz, waligongana na mabomu ya baharini, wakaungua moto na kusimama.

Idara ya mahusiano ya umma ya Jeshi la Maji ilisisitiza: safari yoyote katika Mlango wa Hormuz inategemea kufuata kanuni zilizotangazwa na vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, kufanya uratibu unaohitajika, kuchagua njia za baharini zilizoruhusiwa na kuweka vifaa vya ufuatiliaji na urambazaji katika hali ya kufanya kazi, na kupita bila kuzingatia mahitaji haya hakutaleta matokeo mengine isipokuwa kugongana na bomu la baharini na moto.