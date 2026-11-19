Kama ilivyoripotiwa na shirika la habari la ABNA, Seyed Abbas Araghchi, waziri wa mambo ya nje wa nchi yetu, katika mahojiano ya televisheni akielezea safari yake kwenda Oman, aliongeza: nilikuwa na safari nzuri sana kwenda Muscat. Katika safari hii, nilifanya mkutano wenye matunda na mwenzangu wa Oman na pia mkutano muhimu na Sultani wa Oman.

Aliongeza: mbali na mazungumzo ya kawaida kuhusu mahusiano ya nchi mbili, tulijadili na kuchunguza maendeleo ya kikanda, ikiwa ni pamoja na uvamizi wa Marekani na jitihada za kuzuia kuwaka tena kwa vita.

Araghchi alisisitiza: maoni yetu kuhusu masuala haya yana ukaribu na maoni ya marafiki zetu wa Oman.

Waziri wa Mambo ya Nje alisema: pia tulibadilishana mawazo kuhusu jukumu la kidiplomasia la Oman. Oman ilikuwa nchi ya kwanza kushiriki katika jitihada hizi za kidiplomasia na tunashukuru nchi hii kwa hilo.

Araghchi aliendelea: Oman daima imekuwa na jukumu chanya katika diplomasia ya kikanda na utatuzi wa migogoro na inaendelea kutekeleza jukumu hili. Tunaamini jitihada hizi zinapaswa kuendelea.

Alisema: pia tulikuwa na mazungumzo ya kujenga kuhusu kuunda mfumo mpya huru wa usalama wa kikanda, na kote katika eneo hili maoni yanaimarika zaidi kwamba usalama unapaswa kuhakikishwa kutoka ndani ya eneo lenyewe na bila kuingilia kati kwa nje.

Araghchi aliendelea: pia tulifanya mkutano wa pande tatu na waziri wa mambo ya nje wa Uzbekistan. Kwa kuzingatia kwamba Uzbekistan iko Asia ya Kati na Oman iko Ghuba ya Uajemi na Iran ni kiungo kati ya maeneo haya mawili, tulizungumza kuhusu usafirishaji na muunganisho.