Kama ilivyoripotiwa na shirika la habari la ABNA, Gholamhossein Hosseininia siku ya Jumatano katika mkutano wa Baraza la Utawala la Shirika la Kimataifa la Kazi huko Geneva, akirejelea uhalifu wa shule ya "Shajarat Tayyiba" ya Minab na kuuawa kwa karibu watoto 400 wakati wa uvamizi wa kijeshi wa hivi karibuni dhidi ya Iran, alitaka shirika hili kutoa umakini maalum kwa hali ya watoto walioathirika na migogoro ya silaha.

Akizungumza wakati wa kuchunguza mada ya ufuatiliaji wa mkutano wa sita wa kimataifa wa kutokomeza kazi ya watoto, alieleza: jamii ya kimataifa imekusanyika pamoja kupambana na kazi ya watoto ili kila mtoto aweze kuhudhuria darasani badala ya kufanya kazi.

Mwakilishi wa Iran aliongeza: "Leo ninawaomba mfikirie kuhusu watoto ambao walikuwa mahali hasa walipopaswa kuwa, nyuma ya dawati la shule na wakifurahia haki ya elimu."

Hosseininia, akirejelea kwamba baadhi ya waathirika wa uhalifu wa Minab walikuwa na umri wa miaka saba tu, alisema: "Huu ni umri ambao mtoto bado anachora nyumba zilizo na jua angavu juu yao na imani yake rahisi ni kwamba watu wazima wa ulimwengu watamlinda."

Pia alirejelea kuuawa kwa watoto katika shambulio la ukumbi wa michezo katika mji wa Lamerd na kuongeza kwamba kwa mujibu wa takwimu rasmi, karibu watoto 400 walipoteza maisha wakati wa uvamizi haramu wa hivi karibuni dhidi ya Iran.

Mwakilishi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran aliendelea kwa kurejelea hali mbaya ya watoto katika Ukanda wa Gaza na kueleza kwamba kwa mujibu wa takwimu za mamlaka za afya za eneo hili na ripoti za Umoja wa Mataifa, katika miaka mitatu iliyopita zaidi ya watoto 20,000 wameuawa Gaza.

Alisisitiza kwamba takwimu hizi si takwimu tu, bali zinaonyesha maisha yaliyofupishwa, mustakabali uliopotea na familia zinazoomboleza wapendwa wao.