Kama ilivyoripotiwa na shirika la habari la ABNA, ubalozi wa nchi yetu huko London katika akaunti yake katika moja ya mitandao ya kijamii kwa mujibu wa Siku ya Mtoto ya Dunia uliandika: "Utoto ni haki na haupaswi kuwa dhabihu ya vita."

Katika ujumbe huu imeelezwa: "Kwa ajili ya wasichana wa Minab ambao maisha yao yalibaki bila kukamilika na makombora ya Marekani. Kwa ajili ya watoto wa Lamerd ambao mchezo wao wa mpira wa wavu ukawa mchezo wao wa mwisho wa maisha."

Ubalozi wa Iran pia uliadhimisha kumbukumbu ya Zahra Golpayegani, mtoto wa miezi 14 ambaye alifariki pamoja na babu yake, kiongozi shahidi wa Iran.

Katika sehemu nyingine ya ujumbe huu imerejelea hali ya watoto wa Gaza ambao baada ya kunusurika mabomu ya utawala wa Kizayuni, sasa wanapambana na baridi, mvua na mafuriko ya mahema yao ya makazi.

Ubalozi wa Iran uliendelea kuwataja watoto ambao walitiwa sumu kutokana na matumizi ya silaha za kemikali zilizotolewa na Ujerumani na utawala wa Saddam.

Uwakilishi wa kidiplomasia wa nchi yetu mwishoni, ukiheshimu watoto wote ambao ndoto zao zilizikwa chini ya vifusi vya vita, ulisisitiza mara nyingine umuhimu wa kulinda haki ya watoto ya kuishi na kupata utoto kwa usalama.