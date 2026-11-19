Kama ilivyoripotiwa na shirika la habari la ABNA, Wizara ya Mambo ya Nje ya nchi yetu katika taarifa ilisisitiza: matumizi ya Amerika ya ardhi ya nchi za kanda ni mfano wa uvamizi na inamfanya Iran kuwa na ruhusa kamili na haki ya kujilinda.

Katika taarifa hii imeelezwa:

Wizara ya Mambo ya Nje ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran inalaani vikali vitendo vya uvamizi vya jeshi la kigaidi la Marekani dhidi ya maeneo ya nchi yetu kwenye pwani ya kusini katika siku chache zilizopita. Kujibu vitendo hivi vya uvamizi, vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika mfumo wa haki ya asili ya kujilinda kwa halali na kwa lengo la kulinda uhuru wa kitaifa na uadilifu wa ardhi ya nchi, walipiga mashambulizi ya kujilinda na ya kushinda mifumo ya ulinzi wa anga ya Patriot na majukwaa ya kurusha ndege zisizo na rubani na makombora ya jeshi la Marekani katika kambi zao mbili katika kanda ambazo zilikuwa chanzo na msaada wa operesheni za uvamizi dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.