Kama ilivyoripotiwa na shirika la habari la ABNA kwa mujibu wa Al-Masirah, Wizara ya Mambo ya Nje ya Yemen katika taarifa ilitangaza: tunalaani uvamizi wa kijeshi uliotangazwa na adui wa Israeli katikati ya Ukanda wa Gaza. Adui wa Israeli, kwa kutangaza kuanza kwa uvamizi huu wa kijeshi katikati ya Ukanda wa Gaza, alipuuza kabisa makubaliano ya "Sharm El-Sheikh" na wajibu wake kwa wapatanishi.

Sanaa katika taarifa hii iliongeza: uvamizi huu wa Israeli ni sehemu ya mnyororo wa uhalifu wa kila siku na mauaji yanayoendelea dhidi ya watu wa Gaza. Utawala wa Trump ni mshirika wa uhalifu wa Wazayuni na pamoja na wapatanishi unawajibika kikamilifu kwa matukio haya.

Wizara ya Mambo ya Nje ya Yemen iliongeza: tunataka kinachojulikana kama muungano wa Kiarabu na Kiislamu kuchukua hatua za kivitendo kusimamisha uhalifu huu dhidi ya watu wa Palestina. Tunasisitiza kwamba Yemen inafuatilia kwa umakini mkubwa maendeleo ya sasa na iko tayari kutekeleza wajibu na majukumu yake katika suala hili.