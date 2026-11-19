Kama ilivyoripotiwa na shirika la habari la ABNA kwa mujibu wa Al-Masirah, vyanzo vya Kipalestina viliripoti kuhusu mashambulizi ya walowezi 115 wa Kizayuni kwenye Msikiti wa Al-Aqsa kutoka upande wa Bab al-Maghriba na vitendo vyao vya uchochezi na kufanya sherehe za Talmudi chini ya hatua kali za polisi wa adui wa Kizayuni.

Vyanzo hivi vilieleza vikwazo vikali vilivyowekwa na wanajeshi wa ukoloni katika maeneo ya jirani ya Msikiti wa Al-Aqsa na sehemu ya kale ya Jerusalem iliyokaliwa, ikiwa ni pamoja na kuweka vizuizi vya chuma kwenye milango ya mahali hapa patakatifu na kuzuia kuingia kwa waumini wa Kipalestina.

Wakati huo huo, gavana wa Jerusalem iliyokaliwa aliripoti harakati za makundi yanayojulikana kama "Heikal".

Hii ni wakati ambapo Wazayuni wanatafuta mashambulizi makubwa katika sikukuu inayojulikana kama Hanuka ya Kiebrania katika kipindi cha tarehe nne hadi kumi na mbili Desemba ijayo.