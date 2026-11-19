Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Imepokewa kutoka kwa Mtume Mtukufu (s.a.w.w.) kwamba amesema:

«مَنْ وَاسَى الْفَقِيرَ، وَأَنْصَفَ النَّاسَ مِنْ نَفْسِهِ، فَذَلِكَ الْمُؤْمِنُ حَقّاً»

“Mwenye kumsaidia na kumjali mtu maskini, na kuwatendea watu kwa uadilifu kama anavyojipendelea yeye mwenyewe, basi huyo ndiye Muumini wa kweli.”

Al-Khisal, Juzuu ya 1, uk. 47–48.

Mizan al-Hikma, Juzuu ya 4, uk. 2837.

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1. Utangulizi: Imani ya kweli inaonekana katika matendo

Hadithi hii ya Mtume Mtukufu (s.a.w.w.) inatufundisha kwamba imani ya kweli si suala la maneno pekee, wala si ibada zinazofanywa kwa ajili ya kujionyesha mbele ya watu. Bali, imani ya kweli huonekana kupitia tabia, mwenendo na namna mtu anavyowatendea wengine katika maisha yake ya kila siku.

Mtume (s.a.w.w.) ametaja sifa mbili muhimu zinazomtofautisha Muumini wa kweli: kuwajali na kuwasaidia watu wenye uhitaji, na kuwaadilifu wengine kama anavyojipendelea yeye mwenyewe.

Hizi ni sifa zinazounganisha huruma na uadilifu; yaani, moyo unaohisi shida za wengine na dhamiri inayokataa kuwadhulumu.

2. Sifa ya kwanza: Kumsaidia na kumjali mtu maskini

Kauli ya Mtume (s.a.w.w.):

«مَنْ وَاسَى الْفَقِيرَ»

Maana yake ni mtu anayemfariji, kumsaidia na kushirikiana na maskini katika changamoto zinazomkabili.

Neno kuwasa lina maana pana zaidi ya kutoa fedha au sadaka. Linajumuisha kushirikiana na mtu mwenye shida, kumfariji, kumpunguzia mzigo wa maisha na kumfanya ajisikie kwamba hayuko peke yake katika kukabiliana na matatizo yake.

Muumini wa kweli anapokutana na maskini, hamwangalii kwa dharau, hamdhalilishi kwa sababu ya hali yake ya kiuchumi, wala hajioni kuwa yeye ni bora kuliko maskini huyo kwa sababu tu ana mali nyingi.

Badala yake, anatambua kwamba mali ni neema na amana kutoka kwa Mwenyezi Mungu, na kwamba mwanadamu ana wajibu wa kuitumia kwa njia inayomridhisha Mola wake.

Kumsaidia maskini kunaweza kufanyika kwa njia mbalimbali:

Msaada wa mali: Kutoa chakula, mavazi, fedha au mahitaji muhimu ya maisha kwa mtu mwenye uhitaji.

Msaada wa kihisia: Kumfariji mwenye huzuni, kumsikiliza mwenye matatizo na kumpa moyo wa matumaini.

Msaada wa kijamii: Kumheshimu maskini, kumlinda dhidi ya udhalilishaji na kumshirikisha katika shughuli za kijamii.

Msaada wa kimaendeleo: Kumsaidia kupata elimu, ujuzi au fursa ya kazi ili aweze kujitegemea.

Jambo muhimu hapa ni kwamba msaada huo usiwe njia ya kumdhalilisha maskini au kujipatia sifa mbele ya watu, bali uwe kitendo cha huruma, upendo na kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu.

Muumini wa kweli haishii kumhurumia maskini kwa maneno, bali hujitahidi kupunguza maumivu yake kwa kadiri ya uwezo wake.

3. Sifa ya pili: Kuwatendea watu kwa uadilifu kama unavyojipendelea wewe mwenyewe

Kauli ya Mtume (s.a.w.w.):

«وَأَنْصَفَ النَّاسَ مِنْ نَفْسِهِ»

Hii ni sifa yenye maana kubwa sana katika kujenga jamii yenye haki, amani na kuheshimiana.

Maana yake ni kwamba mtu anatakiwa kuwatendea wengine kwa haki ileile ambayo angependa yeye mwenyewe atendewe. Anatakiwa kujipima kwa kipimo kilekile anachowapimia wengine.

Kwa mfano:

Kama hupendi mtu akudanganye, basi usiwadanganye wengine.

Kama hupendi mtu akuchukulie mali yako bila ruhusa, basi usichukue mali za wengine bila haki.

Kama unapenda watu waheshimu utu na heshima yako, basi nawe heshimu utu na heshima za wengine.

Kama unapenda watu wasikilize maoni yako, basi nawe sikiliza maoni yao.

Kama unataka watu wawe waadilifu wanaposhughulika na wewe, basi nawe uwe mwadilifu unaposhughulika nao.

Kama hutaki mtu akudhalilishe unapokosea, basi nawe usiwadhalilishe wengine wanapokosea.

Hapa ndipo tunapopata maana halisi ya uadilifu: Usijipatie haki ambayo hutaki wengine waipate, wala usiwanyime wengine haki ambayo wewe mwenyewe unatamani kuipata.

Mtu anaweza kuwa na uwezo, cheo, mali au mamlaka, lakini vyote hivyo havimpi ruhusa ya kuwadhulumu wengine.

Kwa mfano, kiongozi mwadilifu si yule anayehakikisha haki zake binafsi tu, bali ni yule anayehakikisha pia haki za watu anaowaongoza. Mfanyabiashara mwadilifu si yule anayetaka wateja wawe waaminifu kwake pekee, bali naye anatakiwa kuwa mwaminifu kwa wateja wake.

Katika maisha ya familia, ndoa, biashara, uongozi na mahusiano ya kijamii, kanuni hii inapaswa kuwa msingi wa mwenendo wa Muumini.

Katika riwaya nyingine zinazozungumzia uadilifu, tunakuta msisitizo kwamba mtu anapaswa kuwakubalia wengine yale anayoyakubali kwa ajili yake mwenyewe, na kuwachukia wengine yale anayoyachukia kwa ajili yake mwenyewe.

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4. Kwa nini Mtume (s.a.w.w) amezitaja sifa hizi mbili pamoja?

Kuna hekima kubwa katika kuziunganisha sifa hizi mbili.

Sifa ya kwanza inahusu huruma na mshikamano wa kijamii, wakati sifa ya pili inahusu haki na uadilifu katika mahusiano ya kibinadamu.

Mtu anaweza kuwa na mali nyingi na akatoa sadaka, lakini wakati huohuo akawa dhalimu katika biashara zake, akawadhulumu wafanyakazi wake au akawanyima wengine haki zao.

Vivyo hivyo, mtu anaweza kujulikana kwa kutenda haki, lakini akawa hana moyo wa kuwasaidia watu wanaoteseka mbele yake.

Mtume (s.a.w.w.) anatufundisha kwamba Muumini wa kweli anatakiwa kuwa na sifa zote mbili:

Awe na moyo wenye huruma unaomfanya asimame pamoja na watu wenye shida. Awe na dhamiri yenye uadilifu inayomzuia kuwadhulumu wengine.

Kwa maana nyingine, Uislamu hautaki tuwe watu wanaofanya ibada binafsi huku tukisahau matatizo ya jamii. Unataka ibada zetu zionekane pia katika namna tunavyowatendea viumbe wengine.

5. Mafunzo tunayopaswa kuyapata katika maisha yetu ya kila siku

Hadithi hii inatupatia mafunzo muhimu yafuatayo:

Kwanza: Mali si kipimo cha ubora wa mwanadamu.

Mtu maskini hana thamani ndogo mbele ya Mwenyezi Mungu kwa sababu ya kutokuwa na mali. Hivyo, tusimhukumu mtu kwa hali yake ya kiuchumi, mavazi yake au nafasi yake katika jamii.

Pili: Udugu wa Kiislamu unahitaji vitendo.

Si sahihi kusema tunawapenda waumini wenzetu huku tukiwatelekeza wanapokumbwa na shida. Upendo wa kweli unaonekana pale tunapokuwa tayari kushirikiana nao katika furaha na huzuni.

Tatu: Uadilifu unaanza na mtu mwenyewe.

Kabla ya kumtaka mwingine awe mwadilifu, tujiulize kama sisi wenyewe tunawatendea wengine kwa haki. Tusitumie vipimo viwili: kimoja kwa ajili yetu na kingine kwa ajili ya watu wengine.

Nne: Cheo na mamlaka ni dhamana, si ruhusa ya kujinufaisha.

Mtu mwenye nafasi ya uongozi anapaswa kuwa mwangalifu zaidi katika kutekeleza haki za watu. Uongozi wa kweli haupimwi kwa kiasi cha heshima anachopewa kiongozi, bali pia kwa kiwango cha haki na huruma anachowatendea watu.

Tano: Imani inapaswa kuonekana katika tabia.

Ukweli wa imani hauishii katika kauli za ulimi. Unapaswa kuonekana katika uaminifu, huruma, kutimiza ahadi, kuheshimu haki za wengine na kujiepusha na dhuluma.

6. Ujumbe mkuu wa hadithi hii kwa jamii yetu

Tukiitazama hadithi hii katika mazingira ya jamii zetu, tunatambua kwamba matatizo mengi yanayotukabili yanahusiana na kukosekana kwa sifa hizi mbili.

Kuna watu wanaoteseka kwa kukosa mahitaji ya msingi wakati wengine wana uwezo wa kuwasaidia lakini hawajali. Kuna wafanyakazi wanaonyimwa haki zao, wanyonge wanaodhulumiwa kwa sababu hawana uwezo wa kujitetea, na watu wanaotendewa tofauti kwa sababu ya mali, cheo au nafasi zao.

Wakati mwingine mtu anapokuwa na shida, anahitaji zaidi ya fedha. Anahitaji mtu wa kumsikiliza, kumfariji, kumheshimu na kumsaidia bila kumvunja moyo.

Vivyo hivyo, jamii haiwezi kuwa na amani ya kweli ikiwa watu wake hawaheshimu haki za wengine. Hatuwezi kujenga jamii yenye upendo wakati kila mtu anapigania haki yake mwenyewe lakini anasahau haki za wenzake.

Ndiyo maana hadithi hii inatukumbusha kwamba jamii bora hujengwa na watu wenye mioyo ya huruma na dhamiri za uadilifu.

7. Hitimisho: Huyu ndiye Muumini wa kweli

Mtume Mtukufu (s.a.w.w.) anamalizia kwa kusema:

«فَذَلِكَ الْمُؤْمِنُ حَقّاً»

“Basi huyo ndiye Muumini wa kweli.”

Maneno haya yanaonyesha uzito wa sifa hizi mbili katika maisha ya Muumini.

Muumini wa kweli si yule anayejali maslahi yake binafsi pekee, bali ni yule anayejali pia hali za wengine. Si yule anayetaka haki yake iheshimiwe huku yeye mwenyewe akikiuka haki za wengine, bali ni yule anayekuwa wa kwanza kujipima kwa mizani ya haki.

Kwa hiyo, kila mmoja wetu anapaswa kujiuliza maswali mawili:

Ninapokutana na mtu mwenye shida, je, ninajitahidi kumsaidia kwa kadiri ya uwezo wangu, au ninapuuza mateso yake? Je, ninawatendea wengine kwa haki ileile ninayotamani wao wanitendee mimi?

Tukifanikiwa kujenga sifa hizi mbili ndani yetu, tutakuwa tumepiga hatua kubwa katika kuishi mafundisho ya Mtume (s.a.w.w.) na kujenga jamii yenye upendo, mshikamano, haki na uadilifu.

Ujumbe wa mwisho:

Usiwe mtu anayependa kusaidiwa lakini hapendi kusaidia wengine. Usiwe mtu anayependa kutendewa haki lakini anawanyima wengine haki zao. Kuwa mtu ambaye uwepo wake unapunguza shida za wengine na ambaye matendo yake yanawapa watu haki wanazostahili. Hapo ndipo imani inapogeuka kutoka kuwa maneno yanayotamkwa na ulimi na kuwa tabia inayoonekana katika maisha.

🌺Mwenyezi Mungu atujaalie kuwa miongoni mwa waumini wa kweli, wenye huruma kwa wanyonge, wakarimu kwa wenye shida na waadilifu katika kuwatendea watu wote. Amina.

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Tanbihi ya rejea: Riwaya hii pia imenukuliwa katika Al-Kafi, Juzuu ya 2, uk. 155, na Wasail al-Shia, mlango wa wajibu wa kuwatendea watu kwa uadilifu. Katika baadhi ya mapokezi, imeongezwa maneno

«مِنْ مَالِهِ», yaani, kumsaidia maskini kwa mali yake.