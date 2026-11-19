Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Meneja wa Kituo cha Utamaduni cha Jamhuri ya Kiislamu ya Iran jijini Dar es Salaam, Dr.Mohsen Maarefi, ametangaza kwa masikitiko na huzuni kubwa kifo cha Amani Salum, aliyekuwa Meneja wa Idara ya Uhusiano wa Umma wa kituo hicho nchini Tanzania.

Katika ujumbe wake wa rambirambi, Mohsen Maarefi ameeleza masikitiko yake kufuatia kifo cha ghafla cha mfanyakazi mwenzake huyo, akimtaja marehemu kuwa alikuwa kijana mwenye bidii, elimu, imani, weledi na moyo wa kujali wengine, ambaye pia alikuwa na mapenzi makubwa kwa Iran ya Kiislamu.

Amesema marehemu Amani Salum alikuwa mhitimu wa taaluma ya falsafa na alijitolea kwa juhudi na moyo wa dhati katika kufafanua na kuwasilisha ukweli kuhusu Iran kwa jamii inayozungumza lugha ya Kiswahili.

Kwa mujibu wa taarifa hiyo, marehemu alifariki dunia usiku wa jana baada ya kupata ajali ya barabarani, tukio lililosababisha kifo chake cha ghafla na kuwaacha wafanyakazi wenzake pamoja na wote waliomfahamu katika majonzi makubwa.

Maarefi ameeleza kuwa kifo cha marehemu ni pigo kubwa na huzuni nzito kwa familia ya Kituo cha Utamaduni cha Iran nchini Tanzania, pamoja na wote waliokuwa na uhusiano wa karibu naye na kutambua mchango wake.

Aidha, amemuomba Mwenyezi Mungu Mtukufu amrehemu marehemu, amsamehe makosa yake na kumpa rehema na maghfira Yake. Pia ameiombea familia ya marehemu kupata subira na uvumilivu katika kipindi hiki kigumu cha majonzi.

Ameongeza kuwa taarifa kuhusu muda na mahali pa shughuli za mazishi pamoja na dua kwa ajili ya marehemu zitatolewa baadaye.

Mwenyezi Mungu amrehemu marehemu Amani Salum na awape subira familia yake, ndugu, jamaa, marafiki na wafanyakazi wenzake.

Inna Lillahi wa Inna Ilayhi Raji'un.