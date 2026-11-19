Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) – ABNA – Jeshi la Wanajeshi la Yemen limetangaza kutekeleza operesheni nne za kijeshi dhidi ya Saudi Arabia, likisema hatua hizo ni sehemu ya majibu yake dhidi ya mashambulizi ya kijeshi ya Saudi Arabia nchini Yemen na kile lilichokitaja kuwa mauaji ya kikatili yanayowalenga raia na kuharibu mali na rasilimali za nchi hiyo.

Katika taarifa iliyotolewa mjini Sana'a, tarehe 19 Novemba 2026, Jeshi la Wanajeshi la Yemen limedai kuwa mashambulizi ya hivi karibuni ya Saudi Arabia yalisababisha vifo na majeruhi wa makumi ya watu, wengi wao wakiwa wanawake na watoto, kufuatia kushambuliwa kwa raia waliokuwa ndani ya boti katika pwani ya Ras al-Arah.

Kwa mujibu wa taarifa hiyo, operesheni nne za kijeshi zimetekelezwa kama ifuatavyo:

Operesheni ya kwanza: Ililenga kituo cha fedha katika Jiji la Kiuchumi la King Abdullah, ambapo jeshi hilo limedai kuwa shambulio lilitekelezwa alfajiri katika eneo la Riyadh na kurudiwa tena jioni ya siku hiyo. Taarifa hiyo imedai kuwa mashambulizi hayo yalipiga maeneo yaliyolengwa moja kwa moja na kusababisha uharibifu mkubwa. Aidha, imesema eneo hilo litaendelea kuwa shabaha ya mashambulizi yake iwapo Saudi Arabia itaendelea na mashambulizi dhidi ya raia na miundombinu ya kiraia nchini Yemen.

Operesheni ya pili: Ililenga Kampuni ya Al-Sadaf ya kemikali za petroli (Petrochemicals) iliyopo Jubail, katika Mkoa wa Mashariki mwa Saudi Arabia. Jeshi hilo limedai kuwa shambulio hilo lilipiga shabaha yake moja kwa moja.

Operesheni ya tatu: Ililenga kambi ya anga ya Khamis Mushait, ambapo taarifa hiyo imedai kuwa shambulio hilo lilisababisha uharibifu mkubwa katika maeneo yaliyolengwa.

Operesheni ya nne: Ililenga Uwanja wa Ndege wa Kimataifa wa King Khalid mjini Riyadh, na jeshi hilo limedai kuwa shambulio hilo lilipiga shabaha yake moja kwa moja.

Katika sehemu nyingine ya taarifa hiyo, Jeshi la Wanajeshi la Yemen limesisitiza kuwa litaendelea kuilinda nchi na wananchi wake, huku likionya kuwa Saudi Arabia italazimika kulipa gharama ya kile lilichokitaja kuwa uhalifu dhidi ya wananchi wa Yemen.

Vilevile, jeshi hilo limetoa onyo kwa makampuni ya uwekezaji, wawekezaji na wenye mitaji kuondoka mara moja nchini Saudi Arabia na kuhamia katika nchi nyingine salama. Limeeleza kuwa maeneo matakatifu ya Makka na Madina ndiyo pekee yaliyotengwa katika onyo hilo.

Aidha, taarifa hiyo imesisitiza kuwa operesheni za kijeshi zitaendelea kulenga maeneo ya ndani ya Saudi Arabia, kwa kile jeshi hilo lilichokitaja kuwa kuweka usawa wa mzingiro kwa mzingiro na kuongezeka kwa mashambulizi kujibiwa kwa kuongezeka kwa mashambulizi.

Jeshi hilo pia limetangaza kuwa litaendelea kulenga mikusanyiko ya kijeshi ya Saudi Arabia pamoja na maafisa wake, hadi mashambulizi dhidi ya Yemen yatakapositishwa na mzingiro dhidi ya nchi hiyo kuondolewa.

Taarifa hiyo imehitimishwa kwa kusisitiza kuwa Jeshi la Wanajeshi la Yemen litaendelea na operesheni zake kwa kumtegemea Mwenyezi Mungu, huku ikitoa kauli ya kuunga mkono uhuru, heshima na kujitegemea kwa Yemen.

Taarifa hiyo imetolewa na: Jeshi la Wanajeshi la Yemen.

Mahali: Sana'a, Yemen.

Tarehe: 10 Jumada al-Akhirah 1448 Hijria, inayolingana na tarehe 19 Novemba 2026.