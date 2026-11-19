Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s.) –ABNA– Majmaa wa Kimataifa wa Ahlul-Bayt (a.s.), kupitia taarifa rasmi, umelaani vikali hukumu za kifungo cha maisha na vifungo vya muda mrefu zilizotolewa dhidi ya idadi kubwa ya wanazuoni na viongozi wa dini nchini Bahrain, huku ukionya kuhusu madhara yanayoweza kusababishwa na kuendelezwa kwa sera za ukandamizaji na adhabu za pamoja katika eneo hilo.

Katika taarifa hiyo, Majmaa kimeeleza wasiwasi wake mkubwa kuhusu hukumu hizo, kikisema kuwa zimetolewa katika mazingira ya kuongezeka kwa hatua za ukandamizaji na vikwazo dhidi ya wafuasi wa Ahlul-Bayt (a.s.) nchini Bahrain.

Majmaa kimeeleza kuwa, kwa mujibu wa taarifa kilizozipokea, hukumu hizo zimewahusu wanazuoni, wahubiri na wanafunzi wa elimu za dini kutokana na shughuli zao za kidini na kijamii, misimamo yao ya amani, au kutumia haki yao ya uhuru wa kujieleza na uhuru wa dini na imani.

Taarifa hiyo pia imeibua maswali kuhusu mwenendo wa kesi hizo, ikieleza kuwa washtakiwa hawakupewa dhamana za kutosha za kujitetea, baadhi ya mashauri hayakuendeshwa kwa uwazi unaotakiwa, na viwango vya kimataifa vya kesi za haki mbele ya mahakama yenye uwezo, uhuru na kutopendelea havikuzingatiwa ipasavyo.

Majmaa wa Kimataifa wa Ahlul-Bayt (a.s.) kimebainisha kuwa uhuru wa dini na imani, uhuru wa kujieleza, uhuru wa kukusanyika kwa amani, pamoja na haki ya kupata haki mbele ya mahakama huru na isiyo na upendeleo, ni miongoni mwa haki za msingi zinazotambuliwa na sheria za kimataifa za haki za binadamu.

Katika muktadha huo, Majmaa kimerejelea ibara za 18, 19 na 26 za Mkataba wa Kimataifa wa Haki za Kiraia na Kisiasa, zinazohusu uhuru wa fikra, dhamiri na dini, uhuru wa kujieleza na katazo la ubaguzi. Pia kimerejelea ibara za 9 na 14 za mkataba huo zinazohusu uhuru wa mtu binafsi na haki ya kupata kesi ya haki.

Aidha, Majmaa kimesisitiza kuwa kutoa hukumu za kifungo cha maisha na vifungo vya muda mrefu dhidi ya wanazuoni wa dini kwa sababu ya mihadhara yao ya kidini au misimamo yao ya amani ni adhabu zisizolingana na matumizi ya haki za msingi zinazotambuliwa kimataifa.

Majmaa hicho kimeonya kuwa kuendelea na hukumu za pamoja na adhabu kali dhidi ya idadi kubwa ya wanazuoni na wahubiri kunaweza kudhoofisha imani ya wananchi katika utawala wa sheria na uhuru wa mahakama, kuongeza mgawanyiko na mvutano, kudhoofisha fursa za mazungumzo na maridhiano ya kitaifa, na kusababisha hali ya kutokuwa na usalama zaidi katika eneo hilo.

Wito kwa Serikali ya Bahrain

Kutokana na hali hiyo, Majmaa wa Kimataifa wa Ahlul-Bayt (a.s.) kimeitaka Serikali ya Bahrain:

Kuwaachilia huru mara moja na bila masharti wanazuoni wa dini, wahubiri na wananchi waliohukumiwa kwa kutumia haki zao za kidini na uhuru wa kujieleza kwa njia za amani; au kuhakikisha kesi zao zinasikilizwa upya mbele ya mahakama huru na isiyo na upendeleo, kwa kuzingatia dhamana zote za kesi ya haki. Kusitisha utoaji wa hukumu za pamoja na adhabu kali zisizolingana na makosa yanayodaiwa, pamoja na kujiepusha na matumizi ya kisiasa ya mfumo wa mahakama. Kuheshimu uhuru wa dini na imani, uhuru wa kujieleza na uhuru wa kukusanyika kwa amani, na kuhakikisha kuwa wanazuoni na wahubiri hawawekewi vikwazo wala kufunguliwa mashtaka kwa sababu ya shughuli zao za kidini zinazofanyika kwa amani. Kuhakikisha uhuru wa mahakama, uwazi wa mashauri, haki ya kujitetea na kanuni ya kutambua kuwa mshtakiwa hana hatia mpaka ithibitishwe vinginevyo, kwa mujibu wa viwango vya kimataifa vya haki za binadamu.

Vilevile, Majmaa kimezitaka taasisi za Umoja wa Mataifa zinazoshughulikia masuala ya haki za binadamu, hususan Ofisi ya Kamishna Mkuu wa Haki za Binadamu, Baraza la Haki za Binadamu na Waripoti Maalumu wanaohusika na uhuru wa dini na imani, uhuru wa majaji na mawakili pamoja na uhuru wa kujieleza, kuchukua hatua na kulaani rasmi hukumu hizo.

Pia kimezitaka Jumuiya ya Ushirikiano wa Kiislamu (OIC), viongozi wakuu wa kidini na wanazuoni mashuhuri duniani kuitaka Serikali ya Bahrain kuheshimu wajibu wake wa kimataifa, kuwaachilia huru waliohukumiwa na kuhakikisha wanapata haki ya kusikilizwa katika mahakama zinazofuata misingi ya haki.

Mwisho, Majmaa wa Kimataifa wa Ahlul-Bayt (a.s.) kimesisitiza mshikamano wake na familia za wanazuoni waliohukumiwa pamoja na wote walioathiriwa na hukumu hizo, kikionya kuwa kuendelezwa kwa sera ya ukandamizaji na adhabu za pamoja kunaweza kuwa na madhara makubwa kwa amani na utulivu wa eneo hilo.

Taarifa hiyi imetolewa tarehe 17 Novemba 2026.