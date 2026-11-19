Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s.) –ABNA– Katika wiki za hivi karibuni, Serikali ya Saudi Arabia imefuta baadhi ya matukio muhimu ya kiuchumi, kisiasa na kimichezo, pamoja na kuahirisha tamasha za kimataifa za utamaduni na sanaa zilizotarajiwa kufanyika nchini humo. Kwa mujibu wa ripoti hii, maamuzi hayo yamechukuliwa kufuatia kuongezeka kwa mashambulizi ya makombora na ndege zisizo na rubani yanayohusishwa na Vikosi vya Wanajeshi wa Yemen.

Ripoti hiyo inasema mashambulizi hayo yamefika katika miji mikubwa ya Saudi Arabia, ikiwemo Riyadh, Jeddah, Makkah, Madina, Taif, Dhahran, Yanbu, Dammam, Abha, Khamis Mushait, Jizan na Najran.

Mashambulizi dhidi ya maeneo ya kimkakati na miundombinu ya kiuchumi

Kwa mujibu wa gazeti la Al-Araby Al-Jadeed, Vikosi vya Wanajeshi wa Yemen pia vimeelekeza mashambulizi katika maeneo ya kimkakati ya Saudi Arabia. Tukio la hivi karibuni lililotajwa katika ripoti hiyo ni shambulizi lililotokea Alhamisi katika eneo la kifedha la jiji la Riyadh. Katika shambulizi hilo, jengo la Mfuko wa Uwekezaji wa Umma wa Saudi Arabia, ambao ni mfuko wa utajiri wa taifa hilo, liliripotiwa kupata uharibifu.

Kabla ya hapo, maeneo mengine yaliyotajwa kuwa yalilengwa ni pamoja na Kituo cha Fedha cha King Abdullah, miundombinu ya uzalishaji na usafirishaji wa mafuta, kampuni ya Aramco, bomba la kusafirisha mafuta kutoka Mashariki kwenda Magharibi, bandari ya Yanbu, viwanja vikubwa vya ndege na vituo vingine.

Kuahirishwa kwa mikutano ya kiuchumi na kidiplomasia

Miongoni mwa matukio yaliyoibua mjadala ni kuahirishwa kwa mkutano wa Umoja wa Ulaya na nchi wanachama wa Baraza la Ushirikiano la Ghuba (GCC), unaojulikana kama Mkutano wa Ulaya na Ghuba. Mkutano huo, ambao ungekuwa wa pili katika historia ya uhusiano kati ya pande hizo, uliahirishwa siku tisa tu kabla ya tarehe iliyopangwa kufanyika.

Mkutano huo ulitarajiwa kufunguliwa tarehe 24 Oktoba katika jiji la Riyadh, na kufuatiwa na mkutano wa Future Investment Initiative, unaojulikana pia kama “Davos ya Jangwani”. Hata hivyo, mkutano huo wa uwekezaji pia uliahirishwa kwa mwaka mmoja, hadi Oktoba 2027.

Kwa mujibu wa ripoti hii, maamuzi hayo yalifikiwa katika kipindi cha kuongezeka kwa mashambulizi ya Vikosi vya Wanajeshi wa Yemen dhidi ya Saudi Arabia.

Matukio ya michezo katika mazingira ya wasiwasi wa kiusalama

Tukio kubwa la michezo lililotajwa kuwa limeahirishwa ni Kombe la Mataifa ya Asia katika mchezo wa soka, ambalo lilipangwa kufanyika Januari 2027 lakini sasa limehamishiwa mwishoni mwa mwaka huo.

Siku chache zilizopita, Shirikisho la Kimataifa la Michezo ya Magari (FIA) pia lilitangaza kuwa Saudi Arabia haitakuwa mwenyeji wa toleo lijalo la mashindano ya Rally Dakar. Mashindano hayo yalitarajiwa kufanyika kuanzia tarehe 1 hadi 15 Januari 2027. Badala yake, yatafanyika katika nchi nyingine, huku Saudi Arabia ikitarajiwa kuwa mwenyeji wa toleo la mwaka 2028, ambalo litakuwa la 50 katika historia ya mashindano hayo maarufu ya jangwani.

FIA ilihusisha uamuzi huo na athari za mabadiliko ya hivi karibuni katika eneo hilo na kuongezeka kwa hali ya kutokuwa na utulivu wa kikanda. Mabadiliko hayo pia yamehusishwa na kufutwa au kuahirishwa kwa matukio kadhaa makubwa ya michezo.

Miongoni mwa matukio hayo ni kufutwa kwa Mashindano ya Dunia ya Uendeshaji Baiskeli Mijini, kuahirishwa kwa fainali za mashindano ya FIFA ya michezo ya kielektroniki mjini Jeddah, kuahirishwa kwa Mashindano ya Dunia ya Gofu ya Saudi Arabia, pamoja na kuhamishwa kwa mashindano ya maonyesho ya tenisi ya Six Kings Slam hadi mwishoni mwa mwezi ujao.

Tamasha za utamaduni na burudani nazo zimeathirika

Aidha, Jukwaa la Kimataifa la Misk limefutwa, huku shughuli za Tamasha la Filamu la Bahari Nyekundu (Red Sea Film Festival) zikiahirishwa hadi mwaka 2027.

Tamasha la muziki la Soundstorm (MDLBEAST) na hafla ya utoaji wa tuzo za burudani za Joy Awards pia zimetajwa miongoni mwa matukio yaliyoahirishwa.

Wakati huohuo, madai yalisambaa kwenye mitandao ya kijamii kuhusu kutolewa kwa agizo na kiongozi wa ngazi za juu la kusimamisha shughuli zote za burudani na matamasha nchini Saudi Arabia, yakiwemo matukio ya Riyadh Season. Hata hivyo, ripoti hiyo inabainisha kuwa madai hayo hayajathibitishwa.

Gharama za kiuchumi na taswira ya kimataifa ya Saudi Arabia kutokana na mashambulizi ya Yemen

Kufuatia kuahirishwa au kufutwa kwa mikutano mikubwa ya kiuchumi na kidiplomasia, mashindano ya michezo na tamasha za kimataifa, mjadala kuhusu gharama zinazoweza kusababishwa na mashambulizi ya Vikosi vya Wanajeshi wa Yemen dhidi ya Saudi Arabia umeongezeka.

Gharama hizo zinahusisha masuala ya usalama na siasa, uchumi na fedha, utalii, pamoja na taswira ya kimataifa ya nchi hiyo.

Kwa mujibu wa uchambuzi wa ripoti hii, hali hiyo inaweza kuathiri mipango mikubwa ya Saudi Arabia ya kuvutia uwekezaji wa kigeni wenye thamani ya mabilioni ya dola, hususan katika sekta zisizo za mafuta, na juhudi zake za kuwa mwenyeji wa matukio makubwa ya kimataifa, hasa katika nyanja za uchumi na michezo.

Pia, kuna wasiwasi kuhusu uwezekano wa kuathirika kwa nguzo muhimu za uchumi wa Saudi Arabia, zikiwemo sekta ya nishati na mafuta, huduma, usafiri wa anga na utalii.

Uchumi wa Saudi Arabia una uwezo gani wa kustahimili misukosuko?

Hata hivyo, ripoti hiyo inasema kuwa uchunguzi wa hali halisi na takwimu unaonesha kuwa uchumi wa Saudi Arabia una uwezo wa kukabiliana na changamoto kubwa zinazoweza kutokana na mashambulizi yanayoendelea dhidi ya miundombinu na shughuli zake za kiuchumi.

Saudi Arabia ina uchumi mkubwa zaidi katika Mashariki ya Kati na inatajwa kuwa miongoni mwa nchi 20 zenye uchumi mkubwa zaidi duniani. Kwa msingi huo, ripoti inaeleza kuwa nchi hiyo ina uwezo wa kustahimili misukosuko na migogoro, hata ikiwa ni mikubwa na itaendelea kwa muda wa kati, huku ikikabiliana na changamoto za kisiasa za kikanda, kiusalama na kiuchumi.

Uchumi huo pia una vyanzo mbalimbali vya mapato, uwezo wa kubadilika katika shughuli za kiuchumi na huduma, pamoja na mapato makubwa ya serikali. Aidha, nchi hiyo inaendelea kutekeleza mpango wake wa Dira ya 2030 (Vision 2030).

Mseto wa shughuli za kiuchumi: Nguzo ya Riyadh katika kukabiliana na migogoro

Kinyume na mtazamo wa baadhi ya watu, uchumi wa Saudi Arabia hautegemei sekta ya nishati pekee. Unajumuisha pia huduma, utalii, usafiri wa anga, kilimo, viwanda na biashara, huku nchi hiyo ikiwa na uwezo mkubwa wa kuuza bidhaa na huduma nje ya mipaka yake.

Nguvu ya uchumi wa Saudi Arabia, kwa mujibu wa ripoti hiyo, inategemea misingi kadhaa. Nchi hiyo ni miongoni mwa wazalishaji wakubwa wa mafuta duniani.

Mapato ya Saudi Arabia kutokana na mauzo ya mafuta nje ya nchi mwaka 2025 yalifikia takribani dola bilioni 213.72, huku mauzo ya bidhaa zisizotokana na mafuta yakifikia dola bilioni 166.

Kwa mujibu wa takwimu zilizotajwa katika ripoti hiyo, jumla ya mauzo hayo mawili ilifikia dola bilioni 379.72.

Mfuko wa Uwekezaji wa Umma: Moja ya nyenzo muhimu za kifedha za Saudi Arabia

Saudi Arabia pia ina moja ya mifuko mikubwa ya utajiri wa taifa duniani, unaojulikana kama Public Investment Fund (PIF), ambao thamani yake imetajwa kufikia dola trilioni 1.2.

Ripoti hiyo inasema kuwa jengo la mfuko huo mjini Riyadh lilipata uharibifu siku hiyo kufuatia shambulizi la makombora na ndege zisizo na rubani katika eneo la kifedha la jiji hilo.

Mfuko huo unaweza kutumika kugharamia majukumu ya ndani na ya kimataifa ya Saudi Arabia, pamoja na kusaidia kulipia gharama zinazohusiana na madeni yake ya nje.