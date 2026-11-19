Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s.) –ABNA– Kikao cha Baraza la Jiji la Baniyole (Bagnolet), lililoko mashariki mwa mji wa Paris, nchini Ufaransa, kimegeuka kuwa tukio lenye utata kuhusu kuongezeka kwa ubaguzi wa rangi na chuki dhidi ya Uislamu nchini humo.

Katika kikao hicho, Naibu Meya Muislamu wa jiji hilo, Bibi Bayan Touazani, alitukanwa mbele ya washiriki kwa sababu ya kuvaa hijabu. Matusi hayo yalifikia hatua ya kuhoji uhalali wa yeye kuwa mjumbe wa Baraza la Jiji, licha ya kuchaguliwa kwake kwa mujibu wa sheria.

Katika mahojiano na Shirika la Utangazaji la Al Jazeera, Touazani alieleza kwa kina tukio lililotokea tarehe 10 Novemba mwaka huu. Kwa mujibu wa maelezo yake, mmoja wa watu waliokuwepo katika sehemu ya watazamaji alisimama na kupinga uwepo wake katika baraza hilo kwa sababu ya kuvaa hijabu, kisha akatoa kauli za matusi dhidi yake.

Alisema kuwa wakati huo alihisi kutendewa isivyo haki kwa kiwango kikubwa. Touazani alithibitisha kuwa amefungua mashtaka dhidi ya mtu aliyemtukana, huku Halmashauri ya Jiji nayo ikiamua kuwasilisha malalamiko na mashtaka kama hayo. Hatua za kisheria za kumfuatilia mhusika na kumwajibisha bado zinaendelea.

Matusi dhidi ya wapiga kura

Touazani, aliyechaguliwa mwezi Machi mwaka huu na kupewa jukumu la kusimamia masuala ya kijamii na watu wenye ulemavu, anaamini kuwa matusi aliyofanyiwa hayakulenga utu wake binafsi pekee, bali pia yaliwalenga wananchi waliomchagua ili awawakilishe.

Katika mahojiano yake na Al Jazeera alisema:

“Wananchi walinipigia kura ili niwe mwakilishi wao. Kwa hiyo, kunitukana mimi ni kuwatukana watu wote ninaowawakilisha.”

Aliongeza kuwa anawakilisha mchanganyiko wa makabila na dini mbalimbali katika jiji lake, hivyo kumdhalilisha yeye ni sawa na kuwadhalilisha baadhi ya wakazi wa jiji hilo ambao wamempa imani na kumchagua.

Naibu Meya huyo wa Baniyole alisisitiza pia kuwa sheria za Ufaransa hazimlazimishi kuvua hijabu yake wakati anapotekeleza majukumu yake ya uongozi aliyoyapata kupitia uchaguzi. Kwa mujibu wake, kanuni ya kutopendelea upande wowote wa kidini inawahusu watumishi na wafanyakazi wa serikali, lakini si viongozi wanaopata nyadhifa zao kupitia uchaguzi wa mitaa.

Kuongezeka kwa ubaguzi wa rangi

Touazani anaona kuwa tukio lililompata haliwezi kutenganishwa na mazingira ya kisiasa na kijamii yaliyopo nchini Ufaransa, ambayo kwa maoni yake, yanashuhudia kuongezeka kwa matamshi ya kibaguzi na chuki dhidi ya Waislamu.

Alisema:

“Siku hizi, matamshi ya kibaguzi yanatolewa waziwazi bila hata chembe ya aibu. Kilichotokea ni taswira ya kuenea kwa ubaguzi wa rangi na chuki dhidi ya Uislamu katika jamii ya Ufaransa.”

Katika muktadha huo, Touazani alirejelea shambulio lililotokea katika mji wa Trappes, magharibi mwa Paris, tarehe 23 Oktoba iliyopita. Kwa mujibu wa taarifa iliyotajwa katika habari hiyo, mwanaume mmoja mwenye asili ya Afrika aliuawa na watu wengine kadhaa, akiwemo msichana mwenye umri wa miaka 12, walijeruhiwa baada ya kupigwa risasi na mtu mwenye misimamo mikali ya mrengo wa kulia. Inadaiwa kuwa mshambuliaji huyo aliwalenga Waislamu.

Tukio la kumtukana Touazani lilitokea katika kikao kilichokuwa tayari kimekumbwa na mvutano na kutokubaliana ndani ya muungano wa vyama vinavyounda wingi wa Baraza la Jiji la Baniyole. Muungano huo unajumuisha Chama cha Kijani (Les Verts) na chama cha mrengo wa kushoto cha La France Insoumise. Tofauti kati ya makundi mawili ndani ya chama hicho cha mwisho zilisababisha kutupiana tuhuma za ubaguzi wa rangi na vitisho.

Hijabu yarudi tena kuwa kitovu cha mjadala wa kisiasa nchini Ufaransa

Tukio hilo limetokea wakati mjadala na mabishano kuhusu hijabu nchini Ufaransa yakirejea tena katika uwanja wa kisiasa. Mjadala huo umechochewa upya baada ya chama cha mrengo mkali wa kulia cha National Rally (Rassemblement National) kufufua pendekezo lake la kupiga marufuku matumizi ya hijabu katika maeneo ya umma.

Mjadala huo unaendelea wakati vyama na makundi mbalimbali ya kisiasa nchini Ufaransa vikijiandaa kwa uchaguzi wa rais wa mwaka 2027.

Mzozo huu umeibua tena maswali kuhusu mipaka na tafsiri ya mfumo wa usekula nchini Ufaransa, pamoja na tofauti kati ya kanuni ya kutopendelea upande wowote wa kidini inayotakiwa kwa taasisi za serikali na haki ya raia waliochaguliwa kuonesha imani zao za kidini.

Licha ya matusi na udhalilishaji aliokumbana nao, Touazani amesema hana nia ya kujiondoa katika nafasi yake ya kisiasa wala kuacha kutekeleza majukumu yake. Aidha, amewahimiza wanawake Waislamu wanaovaa hijabu kutoruhusu shinikizo la matamshi yanayowalenga kuwafanya wajiondoe katika shughuli na majukumu ya kijamii.

Katika ujumbe wake kwa wanawake hao alisema:

“Msikubali kushindwa wala kurudi nyuma. Leo, kuliko wakati mwingine wowote, tunahitaji kusimama pamoja na kuwa na umoja katika kukabiliana na matamshi haya ya kibaguzi na chuki dhidi ya Uislamu yanayozidi kuenea.”