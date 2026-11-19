Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s.) –ABNA– Harakati ya Kiislamu ya Nigeria imelaani vikali hukumu zilizotolewa na Mahakama Kuu ya Jinai nchini Bahrain dhidi ya wanazuoni na viongozi wa dini nchini humo, ikizitaka mamlaka husika kufuta hukumu hizo na kuwaachilia huru wafungwa wote waliohukumiwa.

Katika taarifa iliyotolewa tarehe 17 Novemba 2026 (26 Aban 1405 Hijria Shamsia), na kusainiwa na Sheikh Sayyid Munir Mainasara kwa niaba ya harakati hiyo kutoka mjini Sokoto, Nigeria, Harakati ya Kiislamu ya Nigeria ililaani hukumu iliyotolewa Jumatatu, tarehe 16 Novemba 2026, na Mahakama Kuu ya Jinai ya Bahrain.

Kwa mujibu wa taarifa hiyo, jumla ya watu 69 walifikishwa mahakamani katika kesi hiyo. Kati yao, watu 13, akiwemo Ayatollah Sheikh Isa Qassim, walihukumiwa wakiwa hawapo mahakamani. Kwa jumla, watu 64 wamehukumiwa kifungo cha maisha, huku wengine watano wakihukumiwa kifungo cha miaka 15 jela.

Harakati hiyo ilieleza kuwa miongoni mwa washtakiwa hao wamo wanazuoni, viongozi wa dini na maimamu wa misikiti wapatao 60, ambao wana majukumu ya kuongoza Sala za Ijumaa, kufundisha katika vyuo vya kidini na kutoa mwongozo wa kiroho kwa jamii zao.

Harakati ya Kiislamu ya Nigeria ilibainisha kuwa kesi hiyo ni miongoni mwa kesi kubwa zaidi za pamoja zilizowahi kufunguliwa dhidi ya viongozi wa dini katika historia ya Bahrain, na kueleza wasiwasi wake kuhusu mwenendo wa mashauri hayo na hukumu zilizotolewa.

Katika sehemu nyingine ya taarifa hiyo, harakati hiyo ilisema kuwa wasiwasi wake unatokana na ripoti zilizothibitishwa za mashirika 20 ya kimataifa ya haki za binadamu. Ripoti hizo zimetaja madai ya kukamatwa kiholela, kuwazuilia wafungwa katika mazingira ya kutengwa na watu wengine, mateso na udhalilishaji, kukiri makosa kwa kulazimishwa, kunyimwa haki ya kupata kesi ya haki, pamoja na kuwekwa kwa vikwazo dhidi ya shughuli halali za kidini.

Harakati hiyo pia ilirejelea Ibara ya 19, kifungu cha (d), cha Katiba ya Bahrain, ikisisitiza kuwa maungamo yoyote yaliyopatikana kwa njia ya mateso, rushwa, udhalilishaji au vitisho hayana uhalali wa kisheria.

Aidha, taarifa hiyo ilieleza kuwa kuwanyima washtakiwa fursa ya kupata mawakili, kuchunguza ushahidi na kufuatiliwa kwa uwazi kwa mwenendo wa kesi kunakiuka dhamana za kesi ya haki zilizowekwa katika Ibara ya 20 ya Katiba ya Bahrain na Ibara ya 14 ya Mkataba wa Kimataifa wa Haki za Kiraia na Kisiasa.

Harakati hiyo ilisisitiza kuwa katazo la mateso ni la moja kwa moja katika sheria za kimataifa na hakuna mazingira yoyote, hata wakati wa vita au hali ya hatari, yanayoweza kuhalalisha matumizi ya mateso. Vilevile, ilieleza kuwa mvutano wa kikanda na madai ya kuingiliwa kwa mambo ya ndani kutoka nje havipaswi kutumiwa kama kisingizio cha kutoa adhabu za pamoja, kukandamiza shughuli halali za kidini au kuwanyima watu uhuru wao kiholela.

Matakwa matano ya msingi ya Harakati ya Kiislamu ya Nigeria

Katika taarifa yake, Harakati ya Kiislamu ya Nigeria iliwasilisha matakwa matano ya msingi:

Kufutwa mara moja kwa hukumu zilizotolewa: Kufutwa kwa hukumu dhidi ya Ayatollah Sheikh Isa Qassim na washtakiwa wengine, pamoja na kuachiliwa huru kwa watu wote waliokamatwa kutokana na shughuli zao za kidini, na wale ambao hatia zao hazijathibitishwa kwa ushahidi halali na kupitia mwenendo wa haki wa mahakama. Kurejeshwa kwa uraia: Kurejeshwa kwa uraia wa Bahrain wa Ayatollah Sheikh Isa Qassim na watu wote walionyang'anywa uraia wao kiholela. Uchunguzi huru kuhusu madai ya ukiukwaji wa haki: Kufanyika kwa uchunguzi huru, usio na upendeleo na ulio wazi kuhusu madai yote ya mateso, kutoweshwa kwa watu kwa lazima, kuzuiliwa bila mawasiliano na kukiri makosa kwa kulazimishwa. Pia, taarifa kuhusu kifo cha Sayyid Muhammad al-Mousawi akiwa kizuizini mwezi Machi 2026 ichunguzwe, na wahusika wawajibishwe iwapo tuhuma zitathibitishwa. Hatua za kidiplomasia na taasisi za kimataifa: Umoja wa Ushirikiano wa Kiislamu (OIC), Umoja wa Afrika, Serikali ya Shirikisho la Nigeria na serikali zote zinazojitolea kulinda haki za binadamu, zichukue hatua za haraka kwa kuwasiliana na mamlaka za Bahrain ili kufuatilia haki za wanazuoni waliofungwa na familia zao. Mshikamano wa kimataifa: Wanazuoni wa Kiislamu, taasisi za kidini, mashirika ya kiraia na watu wote wanaopenda haki nchini Nigeria na duniani kote waitwe kuonesha mshikamano na wanazuoni waliofungwa nchini Bahrain na kudai kuheshimiwa kwa haki zao za msingi na utu wao.

“Kuwafunga wanazuoni hakuwezi kuondoa imani”

Katika sehemu ya mwisho ya taarifa hiyo, Harakati ya Kiislamu ya Nigeria ilieleza kuwa uzoefu wake wa kukabiliwa na ukatili wa dola dhidi ya jamii yake ya kidini na uongozi wake unaifanya kuelewa kwa undani madhara ya ukandamizaji, kukamatwa kiholela na kunyimwa uhuru wa msingi.

Kwa msingi huo, harakati hiyo imesisitiza kuwa suala la wanazuoni wa Bahrain si jambo linalopaswa kuangaliwa kama suala la ndani ya nchi pekee, bali ni suala linalohitaji uangalizi na mshikamano wa kimataifa.

Taarifa hiyo imesisitiza kwa maneno yafuatayo:

“Kuwafunga wanazuoni wa dini hakuwezi kuondoa imani, kukandamiza itikadi halali za kidini au kuzima azma endelevu ya kudai utu, uhuru na haki.”

Mwisho, Harakati ya Kiislamu ya Nigeria imetangaza mshikamano wake na Ayatollah Sheikh Isa Ahmad Qassim, wanazuoni waliofungwa nchini Bahrain na familia zao, huku ikiomba Mwenyezi Mungu awalinde, awarejeshee haki zao na awawezeshe kupata uhuru wao haraka bila masharti.