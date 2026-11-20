Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Msimamo wa sasa wa Donald Trump kuhusu suala la Iran unaonyesha hali inayozidi kuwa ngumu kuliko mkwamo wa kawaida wa kidiplomasia. Unaashiria mtego wa kimfumo ambao amejikuta ndani yake. Ingawa katika kampeni zake za uchaguzi alisisitiza kipaumbele cha maslahi ya taifa la Marekani na kujiepusha na vita, kwa vitendo ameelekezwa katika hali ambayo vita dhidi ya Iran vimekuwa chaguo kuu la sera yake ya mambo ya nje. Hali hii yenye mkanganyiko inaweza kuonekana katika nyanja mbili: ndani na nje ya Marekani.

Vyombo vya nguvu vya Trump, yaani washauri wake na watu wanaomzunguka, vinaonekana kufanya kazi kama muungano usio rasmi unaofanya kazi kinyume naye. Kwa hakika, vita yake si dhidi ya Iran pekee, bali pia dhidi ya mfumo ambao kwa ajili ya kuendeleza uhai na maslahi yake unahitaji kuendelea kwa vita vya kikanda.

Kushindwa kwa kihistoria kwa Warepublican; matokeo ya vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran

Alex Krainer, mchambuzi wa masuala ya kijiopolitiki na uchumi wa dunia, katika mahojiano na Shirika la Habari la ABNA, akizungumzia hali ya ndani ya Donald Trump, Rais wa Marekani, pamoja na Chama cha Republican na matokeo ya kushindwa kwa chama hicho katika uchaguzi wa katikati ya muhula wa Bunge la Marekani, alisema:

"Kushindwa kwa kihistoria kwa Warepublican ni jibu kali dhidi ya vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Donald Trump alikuwa ameahidi waziwazi kwamba hakutakuwa na vita vipya, na mara kadhaa alikuwa amezungumza dhidi ya kuingia katika vita na Iran. Hata hivyo, kwa kutekeleza operesheni ya 'Ghadhabu Kuu' (Operation Epic Fury) tarehe 28 Februari mwaka huu, alivunja ahadi yake na kusababisha mgawanyiko ndani ya vuguvugu la 'Make America Great Again' (MAGA), kwa manufaa ya Israel."

Krainer aliongeza:

"Licha ya juhudi zote za kufanya propaganda na kuosha akili za wananchi wa Marekani kuhusu madai kama vile 'Israel ndiyo demokrasia pekee katika Mashariki ya Kati' na kuitambulisha Israel kama mshirika mwaminifu zaidi wa Marekani, ukweli kuhusu koloni hili la walowezi, ambalo linatuhumiwa kwa mauaji ya kimbari, unazidi kupenya katika mioyo na fikra za Wamarekani."

Alifafanua:

"Kwa maoni yangu, kuikataa Israel miongoni mwa wananchi wa Marekani sasa ni jambo ambalo haliwezi tena kurekebishwa. Hata hivyo, sidhani kama tunaweza kusema kwamba kumetokea mabadiliko makubwa ya kimfumo (paradigm shift). Marekani ni mfumo wa kisiasa wa kioligarki, ambao juu ya sura yake ya nje umefunikwa na tabaka jembamba tu la demokrasia."

Mchambuzi huyo wa masuala ya kijiopolitiki aliongeza:

"Maslahi ya oligarki inayotawala, ambayo yamejengwa katika mhimili wa karteli ya kimataifa ya kibenki, hayajabadilika. Na mpaka pale nguvu na ushawishi wao vitakaponyang'anywa kikamilifu na kwa uhakika, hakuna mabadiliko yatakayoweza kutokea.

"Kwa hiyo, huenda kwa kipindi fulani tukashuhudia mabadiliko katika lugha na kauli za kisiasa. Kwa mfano, uungaji mkono kwa Israel unaweza kwa muda kuchukua nafasi ya kuunga mkono Ukraine. Hata hivyo, mchakato wa taratibu na endelevu wa kutaka kutawala maeneo yote yenye utajiri wa rasilimali duniani utaendelea kwa namna moja au nyingine."

Trump amenasa katika mtego wa vita dhidi ya Iran; kuanzia shinikizo la Israel hadi nafasi ya Uingereza

Krainer, akiendelea kuzungumzia kutokuelewa kwa Rais wa Marekani hali ya kisiasa ya jamii yake na matakwa ya wananchi wake, alisema:

"Donald Trump, kama watu wengine wote, anaweza kuona kile anachotaka kukiona na kuamini kile anachopendelea kukiamini."

Aliongeza:

"Katika kipindi chote cha shughuli zake za kisiasa, Trump amedhihirisha wazi kwamba uhusiano wake na ukweli hauna mipaka madhubuti. Hana wasiwasi wowote kuhusu kuwadanganya wasikilizaji wake, pamoja na pande pinzani katika medani ya diplomasia ya kimataifa."

Krainer alisema:

"Watu wa aina hii kwa kawaida hawako wakweli hata kwa nafsi zao wenyewe, na hutenda kwa udanganyifu. Tabia hii inapokuwa kwa kiongozi wa mojawapo ya mataifa yenye nguvu kubwa zaidi duniani, inakuwa mwenendo hatari katika saikolojia ya uongozi."

Akizungumzia hali ya Rais wa Marekani katika vita dhidi ya Iran, athari za ushindi wa Democrats katika kuendeleza mvutano huo, pamoja na kufafanuliwa upya kwa nafasi na nguvu ya Iran, alisisitiza:

"Ni wazi kwamba Trump amenasa katika mtego wa vita dhidi ya Iran, ingawa hatujui hasa jinsi jambo hilo lilivyotokea. Marco Rubio, Waziri wa Mambo ya Nje wa Marekani, pamoja na watu wengine wengi, wameeleza kwamba Israel au Benjamin Netanyahu ndiye aliyemshawishi na kumlazimisha kuchukua hatua hiyo. Huenda kukawa na ukweli fulani katika madai hayo."

Alisema:

"Hata hivyo, tunapaswa kukumbuka kwamba hii haikuwa mara ya kwanza kwa Trump kushinikizwa kuishambulia Iran.

"Tarehe 20 Juni 2019, vikosi vya ulinzi wa anga vya Iran vilitungua ndege ya Marekani isiyo na rubani ya kijasusi aina ya 'Global Hawk' katika anga la juu ya Mlango-Bahari wa Hormuz. Baadhi ya washauri wa Trump walikuwa wakimhimiza kwa nguvu kuchukua hatua ya kijeshi ya kulipiza kisasi dhidi ya Iran. Lakini kinyume na matarajio na matakwa yao, alikataa kufanya hivyo.

"Baadaye ilibainika kwamba kampeni hiyo ya shinikizo ilikuwa inaongozwa na kuratibiwa kutoka ndani ya Ubalozi wa Uingereza mjini Washington."

Mchambuzi huyo wa masuala ya kijiopolitiki aliendelea:

"Sir Kim Darroch, aliyekuwa Balozi wa Uingereza nchini Marekani (ambaye sasa anajulikana kwa cheo cha Lord), alituma mfululizo wa nyaraka za siri kwa wakuu wake katika Wizara ya Mambo ya Nje ya Uingereza. Katika nyaraka hizo, alimkosoa Trump na kumwelezea kuwa mtu asiye na msimamo thabiti na mwenye mawazo yaliyochanganyikiwa.

"Nyaraka hizo zilivuja na kuchapishwa tarehe 7 Julai 2019 na mtu asiyejulikana, jambo lililosababisha aibu kubwa kwa upande wa Uingereza."

Darroch aliandika:

"Tumetumia miaka mingi kujenga mahusiano na watu maalumu ambao wana nafasi ya kuwa walinzi wa milango ya mawasiliano. Hao ndio watu tunaowategemea ili kuhakikisha kwamba sauti ya Uingereza inafika katika West Wing (ofisi za Rais wa Marekani). Baadhi ya watu hao ni John Bolton, mshauri wa usalama wa taifa wa Trump, pamoja na John Kelly, aliyekuwa Mkuu wa Wafanyakazi wa Ikulu ya White House. Watu hao walikuwa wakitembelea Ubalozi wa Uingereza mara kwa mara."

Krainer aliendelea kueleza:

"Katika uchambuzi uliochapishwa na gazeti la Washington Post tarehe 8 Julai, ilitajwa orodha ya watu waliokuwa karibu na Trump ambao Darroch alikuwa akiwazungumzia. Miongoni mwao walikuwa Kellyanne Conway, Stephen Miller, Mick Mulvaney, Sarah Sanders na Chris Ruddy, ambao walikuwa washirika wa Trump. Watu hao walitembelea ubalozi huo na kuzungumza kuhusu Rais na namna anavyofanya maamuzi."

Oligarki ya kifedha ya London; nguvu iliyojificha nyuma ya kuendeleza sera za kivita za Marekani?

Krainer aliongeza:

"Ukweli kwamba Trump amekuwa akishinikizwa kuishambulia Iran kutoka katika vyanzo viwili tofauti—Waingereza mwaka 2019 na Waisraeli mwaka 2026—unaonyesha kwamba suala hili linaendeshwa kutoka katika ngazi ya juu zaidi. Kwa maoni yangu, ngazi hiyo ni oligarki ya kifedha iliyojikita katika Jiji la London (City of London)."

Akiendelea kuzungumzia ushindi wa Democrats katika uchaguzi na nafasi yao katika sera mpya za Marekani, alisema:

"Kwa kuzingatia ukweli huo, ninaamini kwamba hakuna mabadiliko makubwa yatakayotokea. Kama vile wanadiplomasia na maafisa wa ujasusi wa Uingereza na Israel, wakiwemo watu kama Jeffrey Epstein, walivyotumia miaka mingi kujenga na kuimarisha mahusiano ndani ya kambi ya Republican, ndivyo walivyofanya pia ndani ya upande wa Democrats."

Mchambuzi huyo wa masuala ya kijiopolitiki alisema:

"Barack Obama, aliyekuwa Rais wa zamani wa Marekani, amefanya ziara nyingi mjini London. Vilevile, Rory Stewart, mmoja wa viongozi wa Chama cha Labour cha Uingereza, hukutana mara kwa mara na wenzake katika Chama cha Democratic cha Marekani."

Kushindwa kwa Trump katika uchaguzi na kudhoofika kwa uhalali wa kimataifa wa Marekani

Akijibu swali kuhusu iwapo kujihusisha katika vita vya muda mrefu na vya kuchosha katika eneo hili, kama vile vita dhidi ya Iran, ni sababu inayoharakisha kudhoofika kwa nguvu ya Marekani duniani, alisema:

"Jibu la swali hili ni rahisi: Ndiyo, bila shaka."

Krainer aliendelea:

"Kwa maoni yangu, kushindwa kwa Trump katika uchaguzi kumedhoofisha nafasi yake mbele ya macho ya jumuiya ya kimataifa. Matukio yake ya kijeshi katika Asia Magharibi hayana uungwaji mkono mkubwa miongoni mwa wananchi wa Marekani. Wamarekani hawajashawishika na simulizi zake zilizotiwa chumvi kuhusu ushindi mkubwa wa kijeshi, ambao kwa mujibu wa kauli zake binafsi, hakuna aliyewahi kushuhudia mfano wake. Vilevile, hawajashawishika na majigambo yake kama vile: 'Ninaweza kufanya chochote ninachotaka kwa sababu sisi ni taifa lenye nguvu zaidi katika historia,' na kauli nyingine zinazofanana na hizo."

Alisisitiza:

"Wananchi wa Marekani wanataka Rais wao ajikite katika kutatua matatizo ya ndani ya nchi yao; matatizo ambayo kwa kweli hayajawahi kuwa na mfano wake."

Mchambuzi huyo wa masuala ya kijiopolitiki aliongeza:

"Kwa hakika, ni rahisi zaidi kutuma majeshi na vifaa vingi vya kijeshi katika maeneo mbalimbali duniani ili kuharibu kila kitu, kuliko kutatua matatizo ya haraka ya kijamii, kiuchumi na kisiasa yaliyopo ndani ya nchi."

Alisisitiza:

"Uchaguzi wa katikati ya muhula wa Bunge la Marekani umeonyesha kwamba uungwaji mkono wa wananchi kwa sera za mambo ya nje za Trump umepotea kabisa. Hali imefikia hatua ambayo washirika wake wa nje, pamoja na wapinzani wake, wamegundua kwamba Rais wa Marekani hana uhalali wala mamlaka aliyokabidhiwa na wananchi ya kuendeleza sera za uchokozi na matumizi ya mabavu ambazo serikali yake imezichukua."