Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Uislamu unalichukulia suala la umaskini kuwa miongoni mwa masuala muhimu yanayohusiana na hekima ya Mwenyezi Mungu, uadilifu wa kijamii na wajibu wa mwanadamu katika maisha. Kwa mtazamo wa mafundisho ya Kiislamu, si sahihi kuhitimisha kwamba kila mtu maskini ameadhibiwa na Mwenyezi Mungu, au kwamba kila mtu tajiri anapendwa zaidi na Mwenyezi Mungu. Badala yake, hali zote mbili zinaweza kuwa mitihani inayopima imani, tabia na mwenendo wa mwanadamu.

Katika Suratul-Fajr, Mwenyezi Mungu anasema:

فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ ۝ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ ۝ كَلَّا

"Ama mwanadamu anapojaribiwa na Mola wake kwa kumpa neema na kumfanyia ukarimu, husema: Mola wangu amenitukuza. Na anapojaribiwa kwa kupimiwa riziki yake, husema: Mola wangu amenidhalilisha. Sivyo hivyo!"

(Qur’ani Tukufu, Al-Fajr: 15–17).

Aya hizi zinaweka wazi kwamba wingi wa mali si kipimo cha heshima ya mwanadamu mbele ya Mwenyezi Mungu, kama ambavyo ukosefu wa mali si uthibitisho wa kudharauliwa kwake. Utajiri na umaskini vyote vinaweza kuwa sehemu ya mtihani wa maisha.

Sababu mbalimbali zinazoweza kusababisha umaskini

Kwa mujibu wa mtazamo wa Kiislamu, umaskini unaweza kutokana na sababu mbalimbali, ambazo hazipaswi kuhusishwa zote na mtihani wa Mwenyezi Mungu pekee.

Kwanza, kuna sababu zinazotokana na mazingira na hali ambazo mwanadamu hana uwezo wa kuzizuia, kama vile ukame, majanga ya asili, magonjwa, ulemavu, vita, kupoteza mlezi wa familia na ukosefu wa fursa za kiuchumi.

Pili, kuna sababu za kijamii na kiuchumi, zikiwemo rushwa, ufisadi, ukiritimba wa mali, unyonyaji, dhuluma na kutokuwepo kwa usawa katika upatikanaji wa fursa za maendeleo. Uislamu unapinga mifumo inayosababisha utajiri kujikusanya mikononi mwa watu wachache huku wengine wakikosa mahitaji ya msingi.

Katika Suratul-Hashr, Mwenyezi Mungu anasema:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

"Ili mali hiyo isizunguke baina ya matajiri miongoni mwenu tu".

(Qur’ani Tukufu, Al-Hashr: 7).

Tatu, umaskini unaweza pia kusababishwa na baadhi ya mienendo na maamuzi ya mwanadamu (mwenyewe binafsi), kama vile uvivu, kutofanya kazi licha ya kuwa na uwezo, matumizi mabaya ya fedha, ubadhirifu na kutokuwa na mipango mizuri ya kiuchumi. Kwa sababu hiyo, Uislamu unahimiza kufanya kazi, kutafuta riziki ya halali na kutumia vizuri neema alizopewa mwanadamu.

Hekima ya Mwenyezi Mungu katika tofauti za riziki

Moja ya maswali muhimu katika suala hili ni kwa nini Mwenyezi Mungu hakuumba watu wote wakiwa na utajiri na uwezo sawa wa kiuchumi.

Kwa mujibu wa mafundisho ya Qur’ani, tofauti za hali za maisha zinahusiana pia na mitihani na majukumu mbalimbali ya mwanadamu. Mwenyezi Mungu anasema:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ

"Na Yeye ndiye aliyewafanya kuwa warithi wa ardhi na akawainua baadhi yenu juu ya wengine kwa daraja, ili awajaribu katika yale aliyowapa".

(Qur’ani Tukufu, Al-An’am: 165).

Kwa mtazamo huu, mtu mwenye mali anajaribiwa namna anavyotumia utajiri wake, iwapo atakuwa mkarimu, mwenye shukrani na anayewasaidia wahitaji. Naye mtu mwenye kipato kidogo anajaribiwa katika subira, juhudi, uaminifu na namna anavyokabiliana na changamoto za maisha.

Hata hivyo, tofauti za kiuchumi hazimaanishi kwamba dhuluma na unyonyaji ni sehemu inayokubalika ya mpango wa Kiislamu. Kinyume chake, jamii ina wajibu wa kusimamia haki, kusaidia wahitaji na kuondoa sababu zinazoweza kuendeleza umaskini.

Je, Uislamu unauona umaskini kuwa bora kuliko utajiri?

Uislamu hauweki hukumu ya jumla kwamba umaskini ni bora kuliko utajiri au kwamba utajiri ni bora kuliko umaskini. Utajiri unaweza kuwa neema kubwa ikiwa utatumika katika njia ya halali, kusaidia familia, kuwasaidia wenye shida na kuendeleza jamii. Vilevile, mtu maskini anaweza kuwa na daraja kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu kutokana na imani, subira na uadilifu wake.

Mtume Muhammad (s.a.w.w.) ameeleza kwamba utajiri wa kweli haupimwi kwa wingi wa mali, bali kwa utajiri wa nafsi.

Mafundisho haya yanaonesha kwamba thamani ya mwanadamu haipimwi kwa akaunti yake ya benki, ukubwa wa nyumba yake au mali alizonazo, bali kwa imani yake, tabia na matendo yake mema.

Wajibu wa jamii katika kupambana na umaskini

Jambo jingine muhimu katika mafundisho ya Kiislamu ni kwamba umaskini haupaswi kuachwa kama tatizo la mtu binafsi pekee. Jamii, matajiri na viongozi wana wajibu wa kushiriki katika kupunguza hali hiyo kupitia Zaka, Khumsi, Sadaka, kusaidia yatima na wahitaji, kuimarisha elimu na kutengeneza fursa za ajira na maendeleo.

Katika Suratul-Dhariyat, Mwenyezi Mungu anasema:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

"Na katika mali zao kulikuwa na haki ya mwenye kuomba na aliyenyimwa".

(Qur’ani Tukufu, Adh-Dhariyat: 19).

Aya hii inasisitiza kwamba kuwasaidia wahitaji si jambo la hisani pekee, bali ni sehemu ya wajibu wa kijamii na kidini.

Hitimisho

Kwa ujumla, mtazamo wa Uislamu kuhusu umaskini unajengwa juu ya misingi ya hekima ya Mwenyezi Mungu, uadilifu, subira, juhudi na mshikamano wa kijamii. Si kila maskini amefilisika kwa sababu ya dhambi zake, wala si kila tajiri amefanikiwa kwa sababu ya kuwa na daraja kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu.

Kwa hiyo, badala ya kuutazama umaskini kama hali inayopaswa kukubaliwa bila kuchukua hatua, Uislamu unahimiza mwanadamu kutafuta riziki ya halali, jamii kusaidiana na wenye uwezo kuwajibika katika kupunguza mateso ya wahitaji.

Somo kubwa ni kwamba mali ni mtihani, ukosefu wa mali pia ni mtihani, lakini namna mwanadamu anavyotumia alichopewa na jinsi anavyowatendea wengine ndiyo inayodhihirisha thamani ya matendo yake mbele ya Mwenyezi Mungu.