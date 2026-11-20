Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) –ABNA– Vijana ni nguzo muhimu katika ujenzi na maendeleo ya jamii yoyote, kwani wanabeba matumaini ya kizazi cha sasa na kijacho kupitia nguvu kazi, ubunifu, mawazo mapya na uwezo wa kuwa viongozi wa siku zijazo.

Hayo yameelezwa katika makala ya “Vijana na Changamoto za Leo (1)”, iliyoandikwa na Al-Muhtaram Salum Bendera, inayochambua nafasi ya vijana katika jamii, changamoto zinazowakabili na wajibu wa jamii katika kuwaandaa kwa maisha bora.

Makala hiyo inaeleza kuwa historia ya maendeleo ya binadamu inathibitisha mchango mkubwa wa vijana katika kuleta mabadiliko ya kijamii. Vijana wamekuwa mstari wa mbele katika mapambano dhidi ya ujinga, umaskini, ukandamizaji na mifumo mbalimbali inayokwamisha maendeleo, pamoja na harakati za kutetea haki.

Kwa mujibu wa mtazamo wa Uislamu, ujana ni neema kubwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu ambayo mwanadamu anapaswa kuitumia katika mambo yenye manufaa. Kipindi hiki humwezesha mtu kuwa na nguvu za mwili, uchangamfu wa akili na uwezo mkubwa wa kujifunza na kutekeleza mambo mbalimbali. Hata hivyo, neema hiyo inaambatana na wajibu wa kuitumia katika njia sahihi.

Katika kusisitiza umuhimu wa kuitumia vyema fursa ya ujana, Mtume Muhammad (s.a.w.w) ameelekeza waumini kutumia fursa tano kabla ya kufikiwa na mambo mengine matano. Katika hadithi iliyopokewa kutoka kwake, amesema:

يا أبا ذرٍّ، اِغتَنِمْ خَمْسًا قَبلَ خَمْسٍ: شَبابَكَ قَبلَ هَرَمِكَ، وصِحَّتَكَ قَبلَ سَقَمِكَ، وغِناكَ قَبلَ فَقرِكَ، وفَراغَكَ قَبلَ شُغلِكَ، وحَياتَكَ قَبلَ مَوتِكَ

Maana yake:

“Ewe Abu Dharr! Tumia fursa tano kabla ya kufikiwa na mambo matano:

Ujana wako kabla ya uzee wako. Afya yako kabla ya maradhi yako. Utajiri wako kabla ya umasikini wako. Wakati wako wa faragha kabla ya kushughulishwa na mambo mengine. Uhai wako kabla ya kifo chako.”

Makala hiyo inabainisha kuwa mafundisho hayo yanaonesha kwamba ujana si kipindi cha kupitisha muda katika starehe na anasa pekee, bali ni fursa muhimu ya kujijenga katika nyanja za elimu, fikra, imani, tabia na uchumi.

Hata hivyo, pamoja na nafasi kubwa waliyonayo vijana katika maendeleo ya jamii, wanakabiliwa na changamoto mbalimbali zinazotokana na mabadiliko ya kijamii, kiuchumi, kiteknolojia na kiutamaduni. Baadhi ya changamoto hizo zinatokana na mazingira wanamoishi, nyingine zinachangiwa na mifumo ya malezi na elimu, huku baadhi zikitokana na maamuzi na mienendo yao wenyewe.

Kutokana na hali hiyo, mwandishi anasisitiza umuhimu wa jamii kutambua kuwa vijana hawapaswi kulaumiwa pekee kwa changamoto zinazowakabili, bali wanahitaji kueleweka, kuongozwa, kuelimishwa na kuandaliwa ili waweze kukabiliana na mazingira na changamoto za dunia ya sasa.

Makala hiyo inahitimisha kwa kusisitiza kuwa jamii inayowajali vijana ni jamii inayowekeza katika mustakabali wake. Vilevile, jamii inayopuuza malezi na maandalizi ya vijana wake hujiweka katika hatari ya kukosa kizazi chenye uwezo wa kulinda na kuendeleza mafanikio yaliyopatikana.

Makala hii ni sehemu ya mfululizo wa “Vijana na Changamoto za Leo”, unaochambua nafasi ya vijana, changamoto zinazowakabili na wajibu wa jamii katika kuwaandaa kwa maisha bora.

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1. VIJANA; NGUVU NA MATUMAINI YA JAMII

Vijana ni sehemu muhimu katika ujenzi na maendeleo ya jamii yoyote. Katika kila taifa, kundi la vijana hubeba matumaini ya kizazi cha sasa na kijacho. Ni nguvukazi, wabunifu, wazalishaji wa mawazo mapya na viongozi watarajiwa wa kesho. Uwezo wao, fikra zao na nguvu walizonazo vinaweza kuwa chachu ya kuleta mabadiliko makubwa katika familia, jamii na taifa kwa ujumla.



Historia ya maendeleo ya binadamu inaonesha kuwa, mabadiliko mengi makubwa yamechangiwa na vijana waliokuwa na dhamira, ujasiri, maarifa na malengo ya kuleta maendeleo. Vijana wamekuwa mstari wa mbele katika mapambano dhidi ya ujinga, umaskini, ukandamizaji na mifumo mbalimbali iliyokwamisha maendeleo ya jamii kama ambavyo wamekuwa mstari wa mbele katika harakati za kupigania haki. Kwa muktadha huo, nafasi ya vijana katika jamii katuu haiwezi kupuuzwa wala kuchukuliwa kuwa jambo dogo.



Katika mtazamo wa Uislamu, ujana ni neema kubwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu ambayo mwanadamu anapaswa kuitumia katika mambo yenye manufaa. Ujana ni kipindi ambacho mtu huwa na nguvu za mwili, uchangamfu wa akili na uwezo mkubwa wa kujifunza na kufanya mambo mbalimbali. Hata hivyo, neema hii inaambatana na jukumu la kuitumia katika njia sahihi.



Mtume Muhammad (SAW) amesisitiza umuhimu wa kutumia vizuri ujana kabla ya kufikiwa na uzee. Katika hadithi maarufu, Mtume anamtaka mwanadamu atumie fursa tano kabla ya kufikiwa na mambo matano, mojawapo ikiwa ni kutumia ujana kabla ya uzee.

يا أبا ذرٍّ ، اِغتَنِمْ خَمسا قَبلَ خَمسٍ : شَبابَكَ قَبلَ هَرَمِكَ ، و صِحَّتَكَ قَبلَ سَقَمِكَ ، و غِناكَ قَبلَ فَقرِكَ، و فَراغَكَ قَبلَ شُغلِكَ، و حَياتَكَ قَبلَ مَوتِكَ

Ewe Abudhar! tumia fursa tano kabla ya kufikiwa na mambo matano:

1. Ujana wako kabla ya uzee wako.

2. Afya yako kabla ya maradhi yako.

3. Utajiri wako kabla ya umasikini wako.

4. Wakati wako wa faragha kabla ya kushughulishwa na mambo mengine.

5. Uhai wako kabla ya kifo chako.

Hii inaonesha kuwa ujana si kipindi cha kupitisha muda kwa starehe na anasa pekee, bali ni fursa muhimu ya kujijenga kielimu, kiakili, kiimani, kitabia na kiuchumi.

Hata hivyo, pamoja na nafasi hiyo kubwa, vijana wa leo wanakabiliwa na changamoto nyingi zinazotokana na mabadiliko ya kijamii, kiuchumi, kiteknolojia na kiutamaduni. Baadhi ya changamoto hizo zinatokana na mazingira wanayoishi, nyingine zinachangiwa na mifumo ya malezi na elimu, huku nyingine chimbuko lake likiwa maamuzi na mienendo yao wenyewe.



Kwa hiyo, ni muhimu kwa jamii kutambua kuwa vijana hawahitaji kulaumiwa pekee kwa changamoto zinazowakabili, bali wanahitaji kueleweka, kuongozwa, kuelimishwa na kuandaliwa ili waweze kukabiliana na mazingira na changamoto za dunia ya sasa.



Jamii inayowajali vijana ni jamii inayowekeza katika mustakabali wake. Na jamii inayopuuza malezi na maandalizi ya vijana wake hujiweka katika hatari ya kukosa kizazi chenye uwezo wa kuendeleza mafanikio yaliyopatikana.

2. CHANGAMOTO YA MALEZI NA MMOMONYOKO WA MAADILI

Hapana shaka kuwa, malezi ni msingi muhimu katika kumjenga mwanadamu mwenye tabia njema, mwenendo unaokubalika na uwezo wa kutofautisha mema na mabaya. Familia ndiyo kituo na taasisi ya kwanza ambayo mtoto hujifunza misingi ya maisha, heshima, upendo, uwajibikaji na namna ya kuwa na uhusiano na maingiliano na watu wengine. Hivyo, malezi anayoyapata mtoto katika familia huwa na mchango mkubwa katika kuamua aina ya mtu atakayekuwa anapokua na kuingia katika hatua ya ujana.



Moja ya changamoto zinazowakabili vijana wa leo ni kudhoofika kwa misingi ya malezi na maadili katika baadhi ya familia na jamii. Vijana wengi wanakulia katika mazingira ambayo wakati mwingine hayawapi mwongozo wa kutosha kuhusu namna ya kuishi, kufanya maamuzi sahihi na kukabiliana na vishawishi vinavyowazunguka. Baadhi ya wazazi wamelemewa na majukumu ya kutafuta mahitaji ya familia kiasi cha kukosa muda wa kutosha wa kukaa na watoto wao, kuzungumza nao, kufuatilia mienendo yao na kuelewa changamoto wanazokutana nazo.



Ni muhimu kuelewa kuwa malezi ya mtoto hayaishii katika kumpatia chakula, mavazi, makazi na mahitaji ya kielimu. Mtoto anahitaji pia malezi ya kihisia, kiakili, kiroho na kimaadili. Anahitaji mtu wa kumsikiliza, kumshauri, kumwelekeza na kumsaidia anapokutana na changamoto. Kukosekana kwa mawasiliano mazuri kati ya wazazi na watoto kunaweza kuwafanya vijana watafute ushauri na mwongozo kutoka katika mazingira mengine ambayo si lazima yawe na manufaa kwao.



Changamoto nyingine ni kupungua kwa baadhi ya misingi ya heshima na adabu katika mahusiano ya kijamii. Katika baadhi ya mazingira, imekuwa jambo la kawaida kuwaona vijana wakizungumza na wazazi, walimu na watu wazima kwa lugha isiyo na staha na isiyo ya adabu. Wengine huona kuomba ushauri kuwa ni udhaifu, huku wakichukulia maelekezo ya wazazi na walezi kama kuingiliwa katika uhuru wao.

Hali hii inahitaji kutazamwa kwa umakini, kwa sababu uhuru wa kijana haupaswi kuwa sababu ya kuacha kuheshimu wengine na kupuuza misingi ya maadili.

Qur'ani Tukufu inatufundisha umuhimu wa adabu na malezi kupitia nasaha za Luqman al-Hakim kwa mwanawe. Mwenyezi Mungu anasema:

يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ



“Ewe mwanangu! Simamisha Swala, na uamrishe mema, na ukataze mabaya na subiri kwa yanayokusibu.” (31:17).

Katika nasaha hizi tunaona namna Luqman alivyomlea mwanawe kwa kumjengea misingi ya imani, ibada, maadili na uvumilivu. Huu ni mfano muhimu unaoonesha kuwa malezi bora yanapaswa kuhusisha kumwandaa mtoto kukabiliana na maisha, si kumfundisha mambo ya msingi ya kuishi pekee.



Aidha, Qur'ani Tukufu inasisitiza umuhimu wa kulinda familia na kuwalea watoto katika misingi inayomridhisha Mwenyezi Mungu.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا



“Enyi mlioamini! Jilindeni nafsi zenu na ahali zenu na Moto.” (66:6).

Aya hii inatukumbusha kuwa wazazi wana wajibu mkubwa wa kuwalea watoto wao katika misingi ya imani, maadili na mwenendo mwema.



Hata hivyo, si sahihi kuwalaumu vijana pekee kwa kudhoofika kwa maadili katika jamii. Wazazi, walezi, walimu, viongozi wa dini na taasisi za kijamii wana wajibu wa kushiriki katika malezi yao. Haiwezekani kumtaka kijana awe na tabia njema wakati mazingira yanayomzunguka hayamsaidii kujenga tabia hizo.



Kwa upande mwingine, vijana wenyewe wanapaswa kutambua kuwa wanapofikia umri wa kujitambua na kufanya maamuzi, wanakuwa na wajibu wa kuchagua mwenendo unaofaa. Wanapaswa kujifunza kuheshimu wazazi, kuthamini ushauri wa watu wenye uzoefu, kuchagua marafiki wema na kujiepusha na tabia zinazoweza kuharibu maisha yao.



Kwa hiyo, kukabiliana na changamoto ya malezi na mmomonyoko wa maadili kunahitaji ushirikiano wa familia na jamii nzima. Malezi bora hayajengwi kwa maneno na maelekezo pekee, bali pia kwa mfano mwema unaooneshwa na watu wazima.

3. CHANGAMOTO YA TEKNOLOJIA NA MITANDAO YA KIJAMII

Teknolojia ni miongoni mwa mambo yaliyobadilisha kwa kiasi kikubwa mtindo wa maisha ya mwanadamu katika zama hizi. Kupitia simu janja, kompyuta na mitandao ya kijamii, watu wanaweza kupata taarifa, kujifunza, kufanya biashara, kuwasiliana na kushirikiana bila kujali umbali wa kijiografia. Teknolojia imefungua milango mingi ya fursa kwa vijana, lakini wakati huohuo imeleta changamoto zinazohitaji umakini mkubwa.



Vijana wengi wa leo wanatumia muda mwingi katika mitandao ya kijamii kama vile Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat na majukwaa mengine. Ingawa majukwaa hayo yanaweza kutumika kwa manufaa, baadhi ya vijana wamejikuta wakiyatumia bila mipaka, kiasi cha kupoteza muda mwingi ambao ungeweza kutumiwa katika kujifunza, kufanya kazi, kusoma vitabu na kujenga vipaji vyao.



Changamoto nyingine ni kuathiriwa na maudhui yasiyofaa. Kupitia mitandao ya kijamii, vijana hukutana na picha, video, matangazo na ujumbe unaoweza kuathiri fikra, tabia na misingi yao ya kimaadili. Baadhi ya maudhui hayo yanahamasisha anasa, matumizi mabaya ya fedha, mahusiano yasiyofaa na maisha ya kujionyesha ambayo hayalingani na hali halisi ya maisha.



Vilevile, mitandao ya kijamii imechangia pakubwa kuibuka kwa tabia ya kujilinganisha na wengine. Kijana anaweza kuona picha za mtu mwenye mali, gari la kifahari, nyumba kubwa au maisha ya anasa na kuanza kujiona hana mafanikio. Mara nyingi, watu huonesha upande mzuri wa maisha yao na kuficha changamoto wanazopitia. Hivyo, kijana anapojilinganisha na picha hizo anaweza kuingia katika msongo wa mawazo, kukata tamaa au kutamani kupata mali kwa njia zisizo halali.



Tatizo jingine ni kuenea kwa taarifa zisizo sahihi. Baadhi ya vijana husambaza habari bila kuthibitisha ukweli wake, jambo linaloweza kuleta chuki, migogoro na upotoshaji katika jamii.

Qur'ani Tukufu inatufundisha umuhimu wa kuchunguza taarifa kabla ya kuzifanyia kazi. Mwenyezi Mungu anasema:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا



“Enyi mlioamini! Akikujieni mtu fasiki na habari yoyote, basi ichunguzeni.” (49:6).

Mafundisho haya yana umuhimu mkubwa katika zama za teknolojia, ambapo taarifa zinaweza kusambaa kwa kasi kubwa bila kuthibitishwa.



Hata hivyo, si sahihi kuichukulia teknolojia na mitandao ya kijamii kuwa ni vitu vibaya. Vijana wanapaswa kujifunza kuvitumia kwa manufaa. Wanaweza kujifunza lugha, kupata elimu, kufanya biashara, kutangaza kazi zao, kuwasiliana na wataalamu na kujenga fursa za ajira.



Changamoto si uwepo wa teknolojia, bali ni namna mwanadamu anavyoitumia. Kijana mwenye nidhamu anaweza kuitumia simu yake kama chombo cha kujifunzia na kujiletea maendeleo, wakati mwingine anaweza kuitumia kama chanzo cha kupoteza muda na kuharibu maisha yake.



Kwa hiyo, vijana wanahitaji kujenga utamaduni wa matumizi yenye mipaka, kuchagua maudhui yenye manufaa na kutambua kuwa si kila kinachopatikana kwenye mitandao ya kijamii kinafaa kuigwa.

4. CHANGAMOTO YA ELIMU NA UKOSEFU WA AJIRA

Elimu ni nyenzo muhimu katika kumwezesha mwanadamu kujitambua, kuelewa mazingira yake na kushiriki katika maendeleo ya jamii. Kupitia elimu, kijana anaweza kupata maarifa, ujuzi na uwezo wa kutatua matatizo yanayomzunguka. Hata hivyo, licha ya umuhimu wake, vijana wengi wanakabiliwa na changamoto zinazohusiana na upatikanaji wa elimu bora na fursa za ajira.



Miongoni mwa changamoto hizo ni pengo kati ya elimu inayotolewa katika baadhi ya taasisi na mahitaji halisi ya soko la ajira. Vijana wengi humaliza masomo yao wakiwa na vyeti, lakini wanakosa ujuzi wa vitendo unaohitajika katika maeneo mbalimbali ya kazi. Hali hii inawafanya baadhi yao kutumia muda mrefu kutafuta ajira bila mafanikio.



Pia, kuna vijana ambao wanatoka katika familia zenye uwezo mdogo wa kiuchumi na kushindwa kuendelea na masomo kutokana na gharama kubwa za elimu. Wengine hukosa vifaa vya kujifunzia, mazingira bora ya kusomea na mwongozo wa kitaaluma unaoweza kuwasaidia kuchagua fani zinazolingana na uwezo na vipaji vyao.



Ukosefu wa ajira una athari nyingi katika maisha ya vijana. Unaweza kusababisha kukata tamaa, utegemezi wa muda mrefu, migogoro ya kifamilia na kujiingiza katika vitendo visivyofaa. Baadhi ya vijana wanapokosa fursa za kutumia elimu na uwezo wao, huanza kuona maisha hayana maana au mafanikio hayawezekani bila kuwa na watu wenye mamlaka au uwezo wa kiuchumi.

Hata hivyo, vijana wanapaswa kuelewa kuwa ajira ya kuajiriwa si njia pekee ya kufanikiwa. Kujiajiri, kufanya biashara, kutumia vipaji na kuanzisha miradi midogo ni miongoni mwa njia zinazoweza kuwasaidia kujenga maisha bora.

Katika mtazamo wa Uislamu, kufanya kazi na kutafuta riziki ya halali ni jambo lenye heshima na thamani kubwa. Uislamu hauhamasishi uvivu wala utegemezi usio na sababu, bali unamtaka mwanadamu ajitahidi katika kutafuta riziki kwa njia halali.

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ



“Na sema: Tendeni vitendo Mwenyezi Mungu, na Mtume Wake, na Waumini wataviona vitendo vyenu.” (9:105).

Aya hii inatukumbusha umuhimu wa kufanya kazi na kutekeleza majukumu kwa bidii na uaminifu.

Kwa upande mwingine, serikali na taasisi za elimu zinapaswa kuimarisha mafunzo ya ufundi, teknolojia, ujasiriamali na stadi za maisha. Elimu haipaswi kumwandaa kijana kwa ajili ya kutafuta ajira pekee, bali pia imjengee uwezo wa kubuni ajira na kutatua matatizo ya jamii…… Itaendelea