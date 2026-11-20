Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) –ABNA– Katika mafundisho ya kimaadili ya Kiislamu, kutambua uhitaji wa mwanadamu na umaskini wake wa kiroho kunachukuliwa kuwa mwanzo wa safari ya kutafuta ukweli na kuelekea kwenye ukamilifu. Hii ni kwa sababu Qur’ani Tukufu inaeleza kuwa kujiona kuwa mtu hana uhitaji wa yeyote ni miongoni mwa sababu zinazompelekea mwanadamu kuvuka mipaka.

Makala hii inachambua malezi ya kimaadili na utambuzi wa mambo yanayochangia ukuaji wa mwanadamu, ambayo ni miongoni mwa misingi muhimu ya maadili na elimu ya malezi, kwa kuwa mambo hayo yanaathiri mtazamo wa mtu kuhusu nafsi yake na safari yake ya kuelekea kwenye ukamilifu.

Marehemu Ayatollah Haeri Shirazi amezungumzia suala hili kwa mtazamo wa kimaadili katika sehemu ya mojawapo ya mihadhara yake, kama inavyofafanuliwa hapa chini.

Mwanadamu asipotambua kuwa kuna jambo analolikosa au analohitaji, huwa hana hamu ya kutafuta elimu wala kusikiliza nasaha, kwa sababu hujiona kuwa tayari amekamilika na hana uhitaji wa kujifunza zaidi.

Qur’ani Tukufu inasema:

كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَىٰ ۝ أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَىٰ

“Hapana! Hakika mwanadamu huvuka mipaka anapojiona kuwa hana haja na yeyote.” (Suratul-‘Alaq: 6–7).

Ili kuondoa hali hiyo ya kuvuka mipaka, ni lazima kuondoa dhana ya uongo ya kujiona kuwa mwanadamu hana upungufu, na kumfahamisha kuwa bado hana chochote cha kujivunia na kwamba hajafikia ukweli na ukamilifu anaopaswa kuutafuta.

Walimu wa maadili nao, wanapokuwa katika malezi ya wanafunzi wao, wakati mwingine walikuwa wakimuuliza mtu ambaye ametumia miaka mingi akiswali na kufunga:

“Umepata nini kutokana na swala hizi ulizokuwa ukiswali? Je, umewahi kuswali swala ambayo ulihisi utamu na athari yake ya kiroho? Je, unaridhika na hali yako ya sasa na unadhani kwamba kiwango hiki cha ibada kinatosha?”

Jibu la kweli kwa maswali hayo mara nyingi huwa: “Hapana.”

Kukiri huko ndiko kunakuwa mwanzo wa kutafuta na kusonga mbele. Huufanya moyo kuwa hai na kumwokoa mwanadamu dhidi ya kiburi na kughafilika.

Mwanadamu anapotambua kuwa bado hajafikia kiwango anachopaswa kufikia na kwamba bado ana uhitaji wa kiroho, huo wenyewe ni hatua muhimu katika safari ya malezi ya nafsi na utumwa wa Mwenyezi Mungu.

Kwa hiyo, maadamu mwanadamu anajiona kuwa tayari amepata kila kitu na hana uhitaji wa kitu kingine, atakuwa katika hatari ya kuvuka mipaka. Hivyo, ni lazima avunje hisia hiyo ya kujiona kuwa amekamilika na hana mapungufu.