Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) –ABNA– Wizara ya Afya ya Ukanda wa Gaza imeeleza wasiwasi wake kuhusu hali ya wahudumu 81 wa afya wa Palestina wanaoshikiliwa katika magereza ya utawala wa Israel, ikibainisha kuwa wanakabiliwa na mateso, kunyimwa huduma za matibabu na mazingira yasiyo ya kibinadamu.

Katika taarifa yake, Wizara hiyo imelaani kuongezwa kwa miezi sita zaidi kwa muda wa kizuizini cha Daktari Hussam Abu Safiya, Mkurugenzi wa Hospitali ya Kamal Adwan, na kueleza kuwa wahudumu hao 81 bado wanakabiliwa na hali ngumu katika maeneo wanayoshikiliwa.

Wizara hiyo imesisitiza kuwa kuongezwa kwa muda wa kizuizini cha Daktari Abu Safiya bila kufunguliwa mashtaka rasmi wala kufikishwa mahakamani ni ukiukwaji wa wazi wa sheria na mikataba ya kimataifa inayolenga kulinda wahudumu wa afya na wafanyakazi wa kibinadamu. Aidha, imeeleza kuwa hatua hiyo ni sehemu ya sera za kimfumo zinazolenga mfumo wa huduma za afya nchini Palestina.

Wizara ya Afya ya Gaza imeutaja utawala wa Israel kuwa na wajibu wa kulinda maisha na afya za madaktari na wahudumu wa afya wanaoshikiliwa, huku ikitoa wito wa kuachiliwa huru kwao mara moja na bila masharti.

Vilevile, Wizara hiyo imezitaka taasisi za kimataifa, zikiwemo Shirika la Afya Duniani (WHO), Kamati ya Kimataifa ya Msalaba Mwekundu (ICRC) na Ofisi ya Kamishna Mkuu wa Umoja wa Mataifa wa Haki za Binadamu, kuingilia kati haraka ili kuchunguza hali zao za kiafya na kisheria.

Aidha, imezitaka taasisi hizo kuchukua hatua za kukomesha ukiukwaji wa haki za wahudumu hao na kuhakikisha kunakuwepo ulinzi wa kimataifa kwa wahudumu wa afya na vituo vya matibabu vya Palestina.