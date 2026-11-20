Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) –ABNA– Sir Rob Magowan, Kamanda wa Kikosi cha Operesheni za Kimtandao na Operesheni Maalumu cha Jeshi la Uingereza, amethibitisha kwa mara ya kwanza waziwazi kuwa Kikosi cha Kitaifa cha Usalama wa Kimtandao cha nchi hiyo kina mpango wa kufanya operesheni za mashambulizi ya kimtandao dhidi ya Urusi, China, Iran na Korea Kaskazini.

Kwa mujibu wa ABNA, Magowan alieleza katika mahojiano na kituo cha televisheni cha Sky News kuwa vitisho vya kimtandao dhidi ya Uingereza ni vikubwa, na kwamba London itatumia uwezo wake wa kufanya mashambulizi ya kimtandao katika kukabiliana na vitisho hivyo.

Alipoulizwa iwapo Kikosi cha Kitaifa cha Usalama wa Kimtandao cha Uingereza kinafanya operesheni za mashambulizi ya kimtandao, alijibu: “Bila shaka; tumekuwa wazi kabisa kuhusu suala hili.”

Magowan alidai kuwa Urusi, China, Iran na Korea Kaskazini ni nchi zinazotekeleza shughuli za kimtandao zinazolenga maslahi na mfumo wa maisha wa Uingereza, na kwamba nchi hizo zinapaswa kufahamu kuwa hatua zao zitakuwa na gharama.

Aidha, alieleza kuwa majukumu ya kikosi hicho hayaishii katika kukabiliana na serikali za nchi mbalimbali pekee, bali pia yanajumuisha operesheni dhidi ya mitandao ya uhalifu uliopangwa na wahalifu wa kimtandao, wakiwemo watu wanaowadhuru watoto kupitia shughuli zao za mtandaoni.

Kikosi cha Kitaifa cha Usalama wa Kimtandao cha Uingereza kilianzishwa mwaka 2020 kwa ushirikiano wa Makao Makuu ya Mawasiliano ya Serikali (GCHQ), Wizara ya Ulinzi, Shirika la Ujasusi wa Nje la Uingereza (MI6) na Maabara ya Sayansi na Teknolojia ya Ulinzi (DSTL).

Shughuli nyingi za taasisi hiyo ni za siri, huku taarifa chache tu zikichapishwa kuhusu ukubwa wa majukumu yake na namna inavyotekeleza operesheni zake.

Kauli za Magowan zilitolewa katika mahojiano yake na Sky News, wakati wa uzinduzi rasmi wa makao makuu mapya ya kikosi hicho yaliyopo Samlesbury, katika eneo la Lancashire. Kituo hicho kilizinduliwa rasmi na Mfalme Charles siku ya Jumatatu.

Kamanda huyo wa Uingereza aliongeza kuwa kikosi hicho kina uwezo wa kujipenyeza katika mitandao ya kompyuta ya upande unaolengwa ili kutambua muundo na usanifu wa mitandao hiyo, pamoja na kufikia malengo yake ya kioperesheni ndani ya mifumo hiyo.

Kauli hizi ni miongoni mwa matukio machache ambapo kiongozi wa ngazi ya juu wa kijeshi wa Uingereza amezungumzia hadharani kuhusu utekelezaji wa operesheni za mashambulizi ya kimtandao za nchi hiyo na kutaja nchi zinazolengwa na operesheni hizo.