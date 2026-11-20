Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) –ABNA– Balozi wa Urusi nchini Uturuki, Sergey Vershinin, ametangaza kuwa Moscow inataka kurejeshwa kwa amani na utulivu katika eneo la Ghuba ya Uajemi na iko tayari kutoa msaada katika kutatua hali inayohusiana na Iran, ikiwemo suala la mpango wake wa nyuklia.

Akizungumza katika mahojiano na gazeti la Uturuki la Hürriyet, Vershinin alisema Urusi ina ushirikiano mpana na Iran katika maeneo mbalimbali, yakiwemo uchumi, biashara na utamaduni.

Mwanadiplomasia huyo wa Urusi alieleza kuwa nchi yake ilitangaza waziwazi hapo awali, mwezi Februari (Esfand 1404), kwamba shambulizi lolote litakalofanywa na Marekani au Israel dhidi ya Iran litachukuliwa kuwa kitendo cha uchokozi kisicho na uhalali.

Akizungumzia umuhimu wa kurejesha amani na utulivu katika eneo la Ghuba ya Uajemi, Vershinin alisema eneo hilo lina umuhimu mkubwa sana kwa uchumi wa dunia, hususan katika uzalishaji wa mafuta na gesi asilia.

Aliongeza kuwa kila mtu anatambua athari zinazoweza kusababishwa na changamoto zinazohusiana na Mlango-Bahari wa Hormuz, akibainisha kuwa suala hilo halihusu mafuta, gesi au Mlango-Bahari wa Hormuz pekee, bali pia linajumuisha mpango wa nyuklia wa Iran.

Alisisitiza kuwa Urusi imetangaza mara kadhaa utayari wake wa kusaidia katika kutafuta suluhisho la masuala hayo.

Katika hatua nyingine, Vershinin alisema kuwa kwa mtazamo mpana wa kisiasa, kuna haja ya kuanzishwa kwa mfumo wa usalama wa pamoja katika eneo la Ghuba ya Uajemi. Alieleza kuwa Urusi imefanyia marekebisho na kuhuisha pendekezo lake kuhusu mfumo huo wa usalama wa kikanda.

Kwa mujibu wa pendekezo hilo, kungeanzishwa taasisi au shirika litakalojumuisha nchi za Kiarabu zinazopakana na Ghuba ya Uajemi, Iran pamoja na nchi nyingine za eneo hilo.

Aidha, alisema iwapo kutahitajika ili kuhakikisha usalama katika mfumo huo, nchi tano zenye mamlaka ya kudumu katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa zinaweza pia kushiriki katika mchakato huo. Nchi nyingine za eneo hilo, zikiwemo Uturuki na Misri, nazo zinaweza kuwa sehemu ya mpango huo.

Akizungumzia suala la nyuklia la Iran, Balozi huyo wa Urusi nchini Uturuki alisisitiza kuwa nchi yake inaendelea kushikilia msimamo kwamba Iran, kama ilivyo kwa nchi nyingine yoyote, ina haki ya kuendeleza mpango wake wa nyuklia kwa madhumuni ya amani.