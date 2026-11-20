Kulingana na ripoti ya shirika la habari la Abna ikinukuu shirika la habari la Anadolu, Tume ya Masuala ya Wafungwa na Waliokombolewa wa Palestina na Jumuiya ya Wafungwa wa Kipalestina katika taarifa ya pamoja kwa kuadhimisha Siku ya Mtoto Duniani walitangaza kwamba takriban watoto 350 wa Kipalestina, ikiwa ni pamoja na wasichana watatu, katika magereza ya Israeli wanakabiliana na mateso, njaa na kunyimwa huduma za matibabu, elimu na kutembelewa na familia.

Taasisi hizi mbili ziliongeza kwamba tangu kuanza kwa vita vya Gaza mnamo Oktoba 2023, zaidi ya watoto 2000 wamekamatwa katika Ukingo wa Magharibi uliokaliwa, ikiwa ni pamoja na Jerusalem Mashariki. Watoto kadhaa kutoka Gaza pia wamekamatwa wakati wa vita, lakini kwa sababu ya kutoweka kwa nguvu na vizuizi vya kutembelewa, hakuna taarifa sahihi kuhusu hali yao.

Kulingana na taarifa hii, watoto wa Kipalestina wanakamatwa wakati wa uvamizi wa nyumba, kwenye vituo vya ukaguzi na karibu na shule. Baadhi yao wanashikiliwa bila kushtakiwa na kwa njia ya kizuizi cha kiutawala, na wanapokamatwa na kuchunguzwa wanapigwa na kutendewa vibaya.