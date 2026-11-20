Kulingana na ripoti ya shirika la habari la Abna ikinukuu tovuti ya habari ya Al-Maalouma, Salam Hussein, mwanachama wa Shirika la Badr katika mkoa wa Wasit wa Iraq, alisema Marekani inajaribu kuuelekeza Iraq kwenye sera ya miungano dhidi ya Iran na katika mwelekeo huu inaweka shinikizo kwa nchi hii ili kuilazimisha Baghdad kufuata maamuzi ya Washington, kwa lengo la kuhakikisha maslahi ya Marekani na utawala wa Kizayuni.

Hussein katika mazungumzo na Al-Maalouma alieleza kwamba Marekani inajaribu kuifanya Iraq kuwa mwanachama wa mhimili ambao Washington inakusudia kuuongoza dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Kulingana na yeye, shinikizo kwa Baghdad la kuzuia kutua kwa ndege za Iran na kufunga vituo vya mpaka kati ya nchi mbili linafanywa kwa lengo la kuweka shinikizo la kiuchumi kwa Iran.

Aliongeza kwamba watu wa Iraq wanapinga nchi yao kuwekwa kwenye mhimili wa Marekani-Israel dhidi ya Iran; hasa kwa kuwa Iran ni jirani yenye zaidi ya kilomita 1400 za mpaka wa pamoja na Iraq na nchi mbili zina mahusiano mapana ya kiimani, kijamii, kibiashara na kisiasa.

Mwanachama huyu wa Shirika la Badr alisisitiza kwamba uhusiano na mahusiano ya Iraq na Iran hauwezi kupuuzwa kwa ajili ya kufuata maamuzi ya serikali ya Marekani. Alitaja lengo la Wizara ya Hazina ya Marekani kuwa ni kuweka shinikizo la juu zaidi la kiuchumi kwa Iran na kuuelekeza Iraq kwenye mhimili wa Marekani-Israel.