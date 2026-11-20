Kulingana na ripoti ya shirika la habari la Abna, Mohammad Mokhber, mshauri na msaidizi wa Kiongozi Mkuu, baada ya matukio yasiyofaa kwa Marekani katika mkutano wa APEC na pia kushindwa kisiasa kwa Trump kutokana na mikutano yake, aliandika kwenye ukurasa wake wa kibinafsi: Mkutano wa Shenzhen ulikuwa na ujumbe wazi kwa eneo: Marekani haina uwezo tena wa kukusanya washirika dhidi ya Iran.

Mokhber aliongeza: Trump aliingia China akiwa na mikono iliyojaa ahadi tupu na akatoka akiwa na mikono mitupu na taarifa isiyofaa kwake. Bila shaka usalama wa Ghuba ya Uajemi na Mlango wa Hormuz ni mstari mwekundu wa Iran ambao utatekelezwa kwa masharti ۷ ya kimsingi ya Jamhuri ya Kiislamu.