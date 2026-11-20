Kulingana na ripoti ya shirika la habari la Abna, Ismail Baghai, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje, akijibu jitihada za wasimamizi wa gazeti la New York Times kuhalalisha uchapishaji wa madai yasiyo na msingi kuhusu uhusiano wa mabwawa ya Iran na vituo vya kijeshi, aliandika katika akaunti yake katika moja ya mitandao ya kijamii: kufuatia majibu makali ya Iran na kuchukizwa kwa umma kwa upana kuhusu makala isiyo na msingi ya New York Times iliyokuwa ikilenga kupenyeza uhusiano kati ya mabwawa ya Iran na vituo vya kijeshi, nilialikwa na gazeti hili kwa mahojiano, lakini sikukubali.

Aliongeza: New York Times kwa kupotoka kutoka kanuni za msingi za uandishi wa habari wa kitaalamu na kuweka madai yasiyo na msingi kuhusu mabwawa ya Iran, kwa vitendo imejiweka katika huduma ya kueneza simulizi la wavamizi ambao katika vita haramu dhidi ya Iran walionyesha kutojali kwao kabisa sheria za kibinadamu za kimataifa na kanuni za msingi za maadili.

Baghai alieleza: jibu la New York Times kwa ukosoaji badala ya kuomba msamaha wa wazi na kukubali wajibu halikuwa chochote zaidi ya mchezo wa maneno na jitihada za kuhalalisha dai la awali; lakini kubadilisha maneno ya dai haliundii hati na ushahidi na haitoi msamaha wa wajibu wa chombo hicho cha habari.

Alisisitiza: chombo cha habari kinachofanya kazi kulingana na maslahi ya mashine ya propaganda ya vita hakiwezi wakati huo huo kudai kuhifadhi heshima ya uandishi wa habari wa kitaalamu au kutarajia wengine kurejesha heshima yake iliyopotea.