Kulingana na ripoti ya shirika la habari la Abna, Seyed Abbas Araghchi, waziri wa mambo ya nje wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, katika ujumbe kwenye mtandao wa kijamii X, alijibu kauli za Yechiel Leiter, balozi wa utawala wa Kizayuni huko Washington.

Araghchi katika ujumbe huu aliandika: «Hatukujua kwamba balozi wa Israel huko Washington ni kamanda mkuu wa vikosi vya jeshi vya Marekani.»

Majibu haya yalikuja baada ya kuchapishwa kauli za balozi wa utawala wa Kizayuni katika mazungumzo na kituo cha Marekani Newsmax; ambapo Leiter alidai: «Iran ikishindwa, mtawarudisha wanajeshi wa Marekani kwa familia zao.»

Kauli hizi zilizotolewa katika kipindi kiitwacho «Ripoti ya Kitaifa» kwenye kituo cha Newsmax tarehe 19 Novemba 2026, zimeweka tena suala la jukumu la utawala wa Kizayuni katika kuelekeza sera za kijeshi za Marekani kuhusu Iran kuwa kitovu cha umakini.