Kwa mujibu wa taarifa ya shirika la habari la ABNA, ndege isiyo na rubani ya kisasa ya MQ-1 ya 19 ya jeshi la Marekani lenye uchokozi iliharibiwa kwa moto wa ulinzi wa anga na nafasi wa Walinzi wa Mapinduzi katika anga ya kisiwa cha Qeshm dakika chache zilizopita.