Kwa mujibu wa taarifa ya shirika la habari la ABNA, Brigedia Jenerali Mohammad Akraminia, msemaji wa jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, alipofika kusini mwa nchi, alikutana na kuzungumza na makamanda, maafisa na wafanyakazi wa vitengo vya jeshi huko Bandar Abbas, Kuhestak, mstari wa pwani, Sirik na Jask.

Msemaji wa jeshi kando ya mikutano hii, akisisitiza ufahamu kamili wa wapiganaji wa vikosi vya jeshi kuhusu matukio ya baharini, alisema: Kutoka mashariki hadi magharibi ya Mlango wa Hormuz iko chini ya uangalizi na udhibiti wa vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, na utawala na utayari wa kiutendaji wa vikosi vya jeshi katika kudhibiti maji ya kanda na uangalizi endelevu wa harakati za baharini ni dhahiri kabisa.

Brigedia Jenerali Akraminia akirejelea nafasi ya kihistoria ya upinzani wa taifa la Iran dhidi ya madola ya kigeni, aliwaelekea wapiganaji: Leo mnasimama dhidi ya nguvu inayojiona kuwa nguvu kuu ya kijeshi duniani. Usimamizi na upinzani wa wapiganaji wa Iran dhidi ya adui kama huyo ni fahari kubwa na ya kudumu katika nyanja ya kitaifa na kidini, na juhudi zenu wapendwa katika nafasi za kiutendaji zimezuia utekelezaji wa malengo ya adui.

Msemaji wa jeshi akaendelea kuelezea juhudi za wapiganaji waliopo kwenye nafasi za pwani kama sababu muhimu ya kushindwa kwa adui kufikia malengo yake na akasisitiza: Adui hadi sasa hajaweza kufikia malengo kama uvamizi wa ardhi, mgawanyiko wa nchi na utawala juu ya Iran, na usimamizi huu unatokana na juhudi, kujitolea na utayari wa wapiganaji wa vikosi vya jeshi.